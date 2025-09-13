Szankciók? Milyen szankciók? – úgy bizniszelnek az oroszokkal a németek, mintha nem lenne holnap

Bár az Európai Unió kiterjedt szankciókat vezetett be Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt,

az orvosi termékek nagy része mentesült a korlátozások alól.

Ezt a helyzetet láthatóan kihasználják a német gyártók: a protézisek és mesterséges ízületek exportja az idei év első felében látványosan megugrott.

A német statisztikai hivatal adatai szerint 2025 januárja és júniusa között több mint 40 százalékkal nőtt az Oroszországba irányuló protézisszállítások értéke az előző év azonos időszakához képest.

A Welt am Sonntag által elemzett exportadatok azt mutatják, hogy a Németországból Oroszországba irányuló teljes orvostechnikai export értéke 375 millió eurót tett ki az év első hat hónapjában – ez a legmagasabb adat a 2022. február 24-én kitört háború kezdete óta.