09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború iparági orvostechnikai Oroszország szankciók

Szankciók? Milyen szankciók? – úgy bizniszelnek az oroszokkal a németek, mintha nem lenne holnap

2025. szeptember 13. 11:52

A német cégek védekezésre kényszerülnek: szerintük minden jogszabályt és embargót betartanak.

2025. szeptember 13. 11:52
null

Bár az Európai Unió kiterjedt szankciókat vezetett be Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt, 

az orvosi termékek nagy része mentesült a korlátozások alól. 

Ezt a helyzetet láthatóan kihasználják a német gyártók: a protézisek és mesterséges ízületek exportja az idei év első felében látványosan megugrott. 

A német statisztikai hivatal adatai szerint 2025 januárja és júniusa között több mint 40 százalékkal nőtt az Oroszországba irányuló protézisszállítások értéke az előző év azonos időszakához képest.

A Welt am Sonntag által elemzett exportadatok azt mutatják, hogy a Németországból Oroszországba irányuló teljes orvostechnikai export értéke 375 millió eurót tett ki az év első hat hónapjában – ez a legmagasabb adat a 2022. február 24-én kitört háború kezdete óta. 

Ráadásul még a háborút megelőzően, 2020 és 2021 első félévében sem volt ilyen magas a kivitel értéke. Igaz, a statisztika nem veszi figyelembe az infláció hatását, ami szintén hozzájárulhat a növekedéshez.

A részletes adatok szerint nemcsak a protézisek, hanem a mesterséges ízületek exportja is bővült: míg 2024 első felében 19 millió eurót tett ki a kivitel, addig idén 22 millió euróra nőtt. Csökkent ugyanakkor az olyan orvostechnikai eszközök exportja, mint a mágneses rezonanciás készülékek és az ultrahangdiagnosztikai berendezések. 

A hivatal hangsúlyozza: 

bár a gyógyszerekhez és orvosi eszközökhöz hasonló termékek többsége humanitárius okokból továbbra is exportálható, az exportkontroll-előírások ezekre is érvényesek.

A legnagyobb német szereplő, a Siemens Healthineers közölte: a cég nem tapasztalja a WELT által jelzett trendet. „Míg 2021-ben oroszországi bevételeink a globális forgalmunk több mint egy százalékát adták, ez az arány 2024-re egy százalék alá csökkent, és 2025-ben is tovább csökkent” – áll a vállalat közleményében. A Siemens hangsúlyozta, hogy minden előírást, embargót és ENSZ-szabályt betart, és „nem szállít orosz katonai kórházaknak”

Két, a WELT által megkérdezett iparági szövetség nem kívánta kommentálni az adatokat.

Nyitókép: Helmut Fohringer / AFP

 

