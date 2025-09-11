Ft
09. 11.
csütörtök
Harangoztak Von der Leyennek: bemutatták a szomorú tényt, rengetegen követelik az azonnali lemondását

2025. szeptember 11. 10:19

Orbán Balázs mutatta be a legújabb felmerés eredményét.

2025. szeptember 11. 10:19
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Patrióták Európáért frakcióval bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen, az EU gyengeségére és Ukrajna ügyének eszkalációjára hivatkozva – emlékeztetett a Hungarian Conservative.

Von der Leyen Strasbourgban újabb szankciókat ígért Oroszország ellen, valamint további támogatást Ukrajnának. Szijjártó Péter külügyminiszter meglátása szerint azonban Magyarország nem akar háborút, sőt elutasítja az ilyen retorikát. Orbán Balázs politikai igazgató közvélemény-kutatásokat idézett:

a megkérdezettek 60 százaléka lemondatná Von der Leyent, 75 százaléka pedig elégedetlen a munkájával.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

