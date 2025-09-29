Ft
Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen Európai Konzervatívok és Reformerek ECR Parlament Spanyolország

Spanyolországban nem félnek kimondani: Magyarországgal szemben Brüsszel minden eszközt bevetett

2025. szeptember 29. 11:14

Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) spanyol EP-képviselői szerint Ursula von der Leyen elvesztette a Parlament bizalmát.

2025. szeptember 29. 11:14
null

Diego Solier és Nora Junco, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) spanyol EP-képviselői szerint Ursula von der Leyen elvesztette a Parlament bizalmát, mivel „a régi Európa szimbóluma, amely rákényszerít döntéseket anélkül, hogy meghallgatná a tagállamokat”.

Az El Debate oldalán megjelent interjúban a politikusok kiemelik:

míg Magyarországgal szemben Brüsszel minden eszközt bevetett, Pedro Sánchez spanyol kormányával kapcsolatban szelektív passzivitás tapasztalható politikai okokból.

Szerintük ez kettős mércét jelent az EU-ban, ami aláássa a közösség hitelességét. Az interjúban hangsúlyozzák: támogatják a nemzetek együttműködésére épülő Európát – ideológiai nyomásgyakorlás helyett –, valamint bírálják Von der Leyen vezetési stílusát és az uniós intézmények átláthatóságának hiányát.

Nyitókép: AFP/Kay Nietfeld

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

