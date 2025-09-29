Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Magyarország Ukrajna Orbán Viktor eu európai bizottság

Magas rangú EU-s tisztviselő kotyogta ki: ez a terv Magyarországgal

2025. szeptember 29. 09:51

Miközben az Európai Bizottság jogi megoldásokat keres, hogy kihagyja Magyarországot az egyik legfontosabb döntésből, Brüsszelben már azt várják, hogy a kormány elbukjon, és Ukrajna csatlakozhasson az EU-hoz.

2025. szeptember 29. 09:51
null

Az Európai Bizottság jogi megoldást keres arra, hogy Magyarországot kizárja a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának történő átutalásáról szóló döntésből – írja a Politico.

A lap azt állítja,

a terv szerint egy korábbi, minden tagállam által aláírt tanácsi nyilatkozatra hivatkozva többségi döntéssel kerülnék meg az egyhangúsági követelményt.

Németország, Spanyolország és Lengyelország támogatják a javaslatot, több ország azonban precedensértékűnek tartja a lépést, amely jogi vitákhoz vezethet.

Eközben a Hlavné Správy azt írja: egy magas rangú EU-s tisztviselő szerint a tárgyalások csak akkor indulhatnak el Ukrajna EU-csatlakozásáról, ha Orbán Viktor miniszterelnök pártja elveszíti a hatalmat a 2026-os magyarországi választások után.

