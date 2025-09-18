Sötét felhők gyülekeznek: újra kezd erőre kapni a leghírhedtebb terrorszervezet, az ISIS

Veszedelmes lejtőre került Amerika – nagy kérdés, hogy innen még van-e visszaút
A szíriai kormányváltás és az amerikai csapatok távozása jelentette káoszt használják ki.
Kilenc hónappal azután, hogy a hosszú ideje hatalmon lévő diktátor, Bashar al-Asszad egy lázadó offenzíva nyomán megbukott, Szíria új kihívások sorával néz szembe – írta a Foreign Affairs. Az országot, amit most a Hayat Tahrir al-Sham (HTS) militáns csoport vezet, ismételten vallási szekták közötti erőszak, sorozatos izraeli légicsapások, valamint a kormányon belüli belső viták kínozzák.
Ehhez járul még az egyik legrégebbi probléma újjáéledése: az Iszlám Állam, ismertebb nevén ISIS.
Amióta Asszad rezsimjét 2024-ben megdöntötték, az ISIS terrorkampányt folytat Szíriában: célpontjai az új szíriai kormány, valamint a keresztény, síita és kurd kisebbségek. Bár a terrorszervezet ma már semmiféle területet nem ellenőriz Szíriában, és létszáma is drámaian lecsökkent — kb. 100 000 harcosról mintegy 2 500‑ra –, a csoport kihasználja Asszad utáni káoszt, hogy újraépüljön és megerősödjön, ami új akadályokat jelent az ország régóta áhított stabilitása számára.
Tavaly az ISIS 294 támadásért vállalta a felelősséget Szíriában, ami 2023‑hoz képest nagy növekedés (akkor 121 volt), azonban az ENSZ és egyéb emberi jogi csoportok becslései ennél még magasabb számokat sejtetnek.
A terrorcselekmények számának növekedése veszélyezteti, hogy az új szíriai kormány politikai legitimitását azzal, hogy az ország vezetői nem képes védelmet nyújtani a kisebbségeknek.
Ez a helyzet még veszélyesebbé válik, ha a Trump‑kormányzat betartja áprilisban bejelentett tervét: kivonja mintegy 2 000 amerikai katonáját az országból. 2014 óta az Egyesült Államok volt az ISIS‑ellenes globális koalíció sarokköve, amely helyi erőkkel dolgozott együtt az ISIS visszaszorításán. Washington aktív részvétele nélkül a koalíció maradék tagállamai nehezebben tartják kordában az ISIS‑t, és nem feltétlenül tudnak megfelelő támogatást nyújtani helyi szereplőknek. A szíriai hadsereg és az SDF együttese vélhetően nem elegendő erő az ISIS újjáéledésének megakadályozására.
Az ISIS elrettentéséhez ezért szükséges, hogy az Egyesült Államok 2026 után is jelen legyen Szíriában.
Egy néhány száz fős katonai kontingensre van szükség, hogy támogassa Szíria új biztonsági erőit hírszerzéssel, felderítéssel. Ha Washington beszünteti az Asszaddal való terrorellenes együttműködést, a szíriai kormány képtelen lehet az ország egységét fenntartani és megakadályozni az ISIS visszatérését. Ha az ISIS ismét lendületet kap Szíriában, elképzelhető, hogy működését kiterjeszti, és támadásokat indít térségen belül és kívül is. Washingtonnak tehát érdekében áll megakadályozni, hogy az ISIS újraépüljön és ismét destabilizálja az egész térségét.
