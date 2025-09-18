Sötét felhők gyülekeznek: újra kezd erőre kapni a leghírhedtebb terrorszervezet, az ISIS

Kilenc hónappal azután, hogy a hosszú ideje hatalmon lévő diktátor, Bashar al-Asszad egy lázadó offenzíva nyomán megbukott, Szíria új kihívások sorával néz szembe – írta a Foreign Affairs. Az országot, amit most a Hayat Tahrir al-Sham (HTS) militáns csoport vezet, ismételten vallási szekták közötti erőszak, sorozatos izraeli légicsapások, valamint a kormányon belüli belső viták kínozzák.

Ehhez járul még az egyik legrégebbi probléma újjáéledése: az Iszlám Állam, ismertebb nevén ISIS.

Amióta Asszad rezsimjét 2024-ben megdöntötték, az ISIS terrorkampányt folytat Szíriában: célpontjai az új szíriai kormány, valamint a keresztény, síita és kurd kisebbségek. Bár a terrorszervezet ma már semmiféle területet nem ellenőriz Szíriában, és létszáma is drámaian lecsökkent — kb. 100 000 harcosról mintegy 2 500‑ra –, a csoport kihasználja Asszad utáni káoszt, hogy újraépüljön és megerősödjön, ami új akadályokat jelent az ország régóta áhított stabilitása számára.

Tavaly az ISIS 294 támadásért vállalta a felelősséget Szíriában, ami 2023‑hoz képest nagy növekedés (akkor 121 volt), azonban az ENSZ és egyéb emberi jogi csoportok becslései ennél még magasabb számokat sejtetnek.

A terrorcselekmények számának növekedése veszélyezteti, hogy az új szíriai kormány politikai legitimitását azzal, hogy az ország vezetői nem képes védelmet nyújtani a kisebbségeknek.