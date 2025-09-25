„Senki sem tudja, mi történik, ha rakétatalálat ér egy atomerőművet”

Nem, az Ukrajna és Magyarország közötti viszony nagyon feszült lett. Magyarország az egyetlen ország, amely még mindig Oroszországtól veszi a nukleáris fűtőelemeket. Az összes szovjet technológián alapuló erőmű Szlovákiában, Csehországban, Ukrajnában már lecserélte. Szerintem Orbán Viktort valójában ez köti Vlagyimir Putyinhoz. Sokkal fontosabb az urán, mint a gáz. (Valójában a Paksi Erőmű 2027-től francia fűtőanyagot is használ, több európai erőmű még mindig vásárol orosz fűtőanyagot, az Egyesült Államok pedig még tavaly is az orosz urán legnagyobb felvásárlója volt – a szerző)

Előfordulhat nukleáris katasztrófa egy támadás miatt?

Igen, éppen ezért követ el Oroszország nukleáris terrorizmust. Arról születtek már számítások, mi történne, ha például egy harci repülőgép egy reaktorba csapódna. Viszont nem létezik terv rakétatámadásra. Eddig senki nem gondolt rá.

Annyit bizonyosan állíthatok, hogy ha egy rakéta eltalálja a reaktort, akkor a robbanásban radioaktív anyagok is elszabadulnának, amelyek 100 százalékosan eljutnának Európa más részeibe is.

Hasonló történt a csernobili katasztrófánál is, mikor a detonáció hatására nagy mennyiségű radioaktív anyag jutott az atmoszférába, amely azután az egész világon szétszóródott. A különbség, hogy a miénk más technológia, úgynevezett nyomottvizes reaktor. A lényeg, hogy nincs korábbi tapasztalat arról, mi történik, ha egy nukleáris erőművet kívülről robbantanak fel. A korábbi balesetek, mint a Three Mile Island-i az Egyesült Államokban, a csernobili Ukrajnában, vagy a fukusimai Japánban, mind belül történtek.