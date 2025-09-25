Trump: a saría befolyása már a brit bíróságokon is megjelenik

Újra a viták középpontjába került a saría törvénykezés kérdése az Nagy-Britanniában, miután Donald Trump ENSZ-ben tartott beszédében elítélte, hogy például Londonban egyre nagyobb befolyásra tesznek szert a saría tanácsok – írta a Daily Mail. Az elnök megjegyzései érzékeny pontot érintettek, tekintettel a saría törvények londoni muszlim közösségekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmakra.

Egyre inkább kisebbségbe kerülnek saját fővárosukban az őshonos britek, nem meglepő tehát, hogy a saría egyre nagyobb befolyással van Londonban. Forrás: AFP

Emellett szélesebb körű aggodalmak is felmerültek azzal kapcsolatban, hogy az iszlám kedvezményes elbánásban részesül az angol bíróságokon, miután egy bíró közrend elleni vétség miatt elítélte Hamit Coskun tüntetőt, amiért elégetett egy Koránt, miközben egy muszlim férfi, aki ugyanazon incidens során késsel megsebesítette Coskunt, megúszta a börtönbüntetést.

Sokan úgy vélik, hogy a bíróság ezzel azt üzente, hogy a vallási radikálisok „szabad kezet kapnak, hogy saját kezükbe vegyék a törvényt”.

A saría vitatott helyzete Nagy-Britanniában