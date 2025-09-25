Ft
Nagy-Britannia saría London

Trump: a saría befolyása már a brit bíróságokon is megjelenik

2025. szeptember 25. 14:55

Nagy-Britanniát elözönlötték a muszlim migránsok, és hozzák magukkal a saját törvényeiket is.

2025. szeptember 25. 14:55
null

Újra a viták középpontjába került a saría törvénykezés kérdése az Nagy-Britanniában, miután Donald Trump ENSZ-ben tartott beszédében elítélte, hogy például Londonban egyre nagyobb befolyásra tesznek szert a saría tanácsok – írta a Daily Mail. Az elnök megjegyzései érzékeny pontot érintettek, tekintettel a saría törvények londoni muszlim közösségekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmakra.

saría
Egyre inkább kisebbségbe kerülnek saját fővárosukban az őshonos britek, nem meglepő tehát, hogy a saría egyre nagyobb befolyással van Londonban. Forrás: AFP

Emellett szélesebb körű aggodalmak is felmerültek azzal kapcsolatban, hogy az iszlám kedvezményes elbánásban részesül az angol bíróságokon, miután egy bíró közrend elleni vétség miatt elítélte Hamit Coskun tüntetőt, amiért elégetett egy Koránt, miközben egy muszlim férfi, aki ugyanazon incidens során késsel megsebesítette Coskunt, megúszta a börtönbüntetést.

Sokan úgy vélik, hogy a bíróság ezzel azt üzente, hogy a vallási radikálisok „szabad kezet kapnak, hogy saját kezükbe vegyék a törvényt”.

A saría vitatott helyzete Nagy-Britanniában

A saría kifejezés az iszlám szent iratokból, köztük a Koránból és a hadíszokból (Mohamed próféta mondásaiból) inspirálódott vallási törvények rendszerét jelenti.

Egy 2017-es belügyminisztériumi felmérés szerint 85 saría tanács működött az Egyesült Királyságban,

amelyek e törvényeket értelmezve hoznak ítéleteket, úgynevezett fatvákat, éppen ezért emlegetik Londont „a saría bíróságok nyugati fővárosaként”. 

London a saría törvények központjaként jelent meg Nagy-Britanniában, Birmingham, Bradford és Dewsbury mellett. Sokan úgy vélik, hogy a brit saría tanácsok számát még így is alábecsülik, mivel sok közülük nem hivatalos, és gyakran mecsetek hátsó helyiségeiben működnek. A kritikusok szerint ezek a bíróságok mára egy párhuzamos jogrendszert alkotnak, amely ütközik az angol jogi elvekkel.

A saría tanácsok védelmezői hangsúlyozzák, hogy döntéseiknek nincs jogi státuszuk Anglia és Wales bíróságain. Bár ez egyelőre igaz, az elmúlt években egyre több brit bíró hivatkozik különböző fatvákra, többek között a legfelsőbb bíróságon is. Macdonald bíró úgy fogalmazott, hogy „hasznos volt egy fatva figyelembe vétele” egy ügyben. A kritikusok szerint ez egyértelműen azt jelenti, hogy „káros ideológiák” nyernek legitimitást az angol jogrendszerben.

Trump megjegyzéseit követően Sadiq Khan, London polgármestere haragosan reagált, „rasszistának” és „iszlamofóbnak” nevezve az elnököt.

Azt hiszem, Trump elnök bebizonyította, hogy rasszista, szexista, nőgyűlölő és iszlamofób”

– mondta. Majd kijelentette, hogy „nem érti” Trump utalását a saría törvényekre.

Nyitókép forrása: Daniel LEAL / AFP

