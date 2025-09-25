Romániában világosan látják: ez lenne egy kormányváltás következménye Magyarországon

Ukrajna mától nyílt lapokkal játszik: ez a terve Magyarországon, a kárpátaljaikat is beveti
Orbán Viktor győzelmére készülve egy B-tervet is felvillantottak.
Az Adevarul szerint egy esetleges 2026-os magyarországi kormányváltás feloldhatná Budapest ukránellenes vétóját az EU-ban, ami új távlatokat nyithatna Kijev számára.
A moldovai parlamenti választások kimenetele jelentős hatással lehet Ukrajna EU-integrációjára és az európai biztonságra – írja az Adevarul.
A cikk Magyarországot annak kapcsán említik meg, hogy
egy esetleges 2026-os magyarországi kormányváltás feloldhatná Budapest ukránellenes vétóját az EU-ban, ami új távlatokat nyithatna Kijev számára.
Valerij Luncsenko, a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokért felelős csoport társelnöke korábban azt mondta, a Fidesz retorikájához képest a magyar ellenzék sokkal nagyobb mértékben támogatja Ukrajna EU-tagságát, álláspontja ukránbarát. Meggyőződése, hogy ha az ellenzéki erők hatalomra kerülnek 2026-ban, Magyarország részéről nem lesznek további akadályok a kijevi csatlakozás kapcsán.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor győzelmére készülve egy B-tervet is felvillantottak.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki hivatal
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.