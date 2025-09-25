Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
vétó Ukrajna Magyarország Budapest Adevarul

Romániában világosan látják: ez lenne egy kormányváltás következménye Magyarországon

2025. szeptember 25. 11:18

Az Adevarul szerint egy esetleges 2026-os magyarországi kormányváltás feloldhatná Budapest ukránellenes vétóját az EU-ban, ami új távlatokat nyithatna Kijev számára.

2025. szeptember 25. 11:18
null

A moldovai parlamenti választások kimenetele jelentős hatással lehet Ukrajna EU-integrációjára és az európai biztonságra – írja az Adevarul.

A cikk Magyarországot annak kapcsán említik meg, hogy

egy esetleges 2026-os magyarországi kormányváltás feloldhatná Budapest ukránellenes vétóját az EU-ban, ami új távlatokat nyithatna Kijev számára.

Valerij Luncsenko, a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokért felelős csoport társelnöke korábban azt mondta, a Fidesz retorikájához képest a magyar ellenzék sokkal nagyobb mértékben támogatja Ukrajna EU-tagságát, álláspontja ukránbarát. Meggyőződése, hogy ha az ellenzéki erők hatalomra kerülnek 2026-ban, Magyarország részéről nem lesznek további akadályok a kijevi csatlakozás kapcsán.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki hivatal

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

csulak
2025. szeptember 25. 11:54
nem fogunk lecserelni eg yjol mukodo Kormanyt egy Senkihazi Kormanyra
Upuaut
2025. szeptember 25. 11:44
Nem is tudják, mekkora katasztrófát fog okozni Ukrajna EU-s tagsága. Mi vagyunk az utolsó bástya.
thestatham20
2025. szeptember 25. 11:42
Neeee... és erre azért nem gondoltam.
Cogito ergo sum
2025. szeptember 25. 11:33
Pedig mennyi dolgoznak rajta ŐK is SZBU MI6 DGSI BND etc-vel karöltve.
