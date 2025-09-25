Romániában világosan látják: ez lenne egy kormányváltás következménye Magyarországon

A moldovai parlamenti választások kimenetele jelentős hatással lehet Ukrajna EU-integrációjára és az európai biztonságra – írja az Adevarul.

A cikk Magyarországot annak kapcsán említik meg, hogy

egy esetleges 2026-os magyarországi kormányváltás feloldhatná Budapest ukránellenes vétóját az EU-ban, ami új távlatokat nyithatna Kijev számára.

Valerij Luncsenko, a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokért felelős csoport társelnöke korábban azt mondta, a Fidesz retorikájához képest a magyar ellenzék sokkal nagyobb mértékben támogatja Ukrajna EU-tagságát, álláspontja ukránbarát. Meggyőződése, hogy ha az ellenzéki erők hatalomra kerülnek 2026-ban, Magyarország részéről nem lesznek további akadályok a kijevi csatlakozás kapcsán.