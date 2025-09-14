Rémületes álmot látott a közgazdászprofesszor: Magyarország, Lengyelország és Szlovákia megbukott – ahogyan az USA is

Trump szinte egyik napról a másikra renitens szereplővé változtatta az országot.”

Az Egyesült Államok demokratikus válsága szerinte megkönnyítette Kínának, hogy felelős globális szereplőként mutassa magát, még ha a pekingi rendszer valódi autoriter természete nem is teszi követendő mintává.

Európa közben fokozatosan veszít fényéből: miközben az Európai Unió a '90-es években még a demokrácia bővítésének motorja volt Kelet-Európában, ma már sok ország visszacsúszott, és „az EU tehetetlennek bizonyult” ezzel szemben.

A szerző természetesen