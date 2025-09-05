Putyin egy gonosz ogre – fakadt ki a nyugati lap

Kritikus cikket közölt az EU keleti politikájáról Thomas Moller-Nielsen az Euractivon. A szerző szerint az EU Ukrajna-politikáját jelenleg két kulcsfontosságú meggyőződés támasztja alá. „Először is, Vlagyimir Putyin egy ragadozó, falánk ogre, aki elszántan akarja elpusztítani az EU-t. Másodszor, ennek a szörnyetegnek bele kellene egyeznie abba, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkijjel – akinek az országát kegyetlenül támadja –, és tartós békemegállapodást írjon alá (feltehetően a karmaival).”

Nielsen úgy fogalmaz: hacsak nem történik olyan forgatókönyv, amelyben Putyin olyan, mint Shrek – aki ogre természete ellenére alapvetően erkölcsös és nyitott a racionális érvelésre –, mindkét állítás nem lehet igaz. „Ha Oroszország vezetője egy szörnyeteg, amely Európa kapuit zörgeti, akkor a csatatéren kell legyőzni, nem pedig a tárgyalóasztalnál vitatkozni róla. (Shrek, érdemes felidézni, csak megtartani akarta a mocsarát – nem bővíteni.)”

Valójában egészen néhány hónappal ezelőttig maguk az európai vezetők is határozottan állították, hogy a Kremllel katonai úton kell leszámolniuk.

Kaja Kallas, az EU legfőbb diplomatája decemberben kijelentette, hogy az EU „bármit megtesz”, hogy Ukrajna „megnyerje” a háborút; Edgars Rinkēvičs, Lettország elnöke még ennél is tovább ment, és Oroszország „megsemmisítését” követelte.

Még az ellenségeskedés ideiglenes beszüntetését is elfogadhatatlannak tartották. Ursula von der Leyen, az EU főbiztosa – aki Zelenszkijhez hasonlóan az elmúlt hetekben többször is tűzszünetre szólított fel – 2023-ban arra figyelmeztetett, hogy „a tűzszünet eleve instabil lenne, és destabilizálná a határvonal mentén fekvő régiót”. Zelenszkij maga is elutasította a tűzszünetre irányuló felhívásokat még idén márciusban.

„Mi történik? Miért olyan ellentmondásos Európa jelenlegi üzenete? És miért mondanak ellent az európai vezetők a néhány hónappal ezelőtti saját javaslataiknak? A válasz mindössze két szóban összefoglalható: Donald Trump” – folytatja cikkét az Euractiv szerzője.

Amióta januárban visszatért a Fehér Házba, az önmagát „béketeremtőnek” nevező Trump arra törekszik, hogy Kijevet és Moszkvát rávegye a konfliktus lezárására, amely számtalan emberéletet oltott ki, a világot a nukleáris háború szélére sodorta, és megerősítette Kínát – Washington igazi geostratégiai ellenségét.

Ezzel a fenyegetéssel szembesülve az EU vezetőinek alapvetően két választásuk volt Nielsen szerint:

vagy támogatniuk kellett Trump „békekezdeményezését”, vagy nyíltan dacolniuk kellett Donald Trumppal, és továbbra is Oroszország katonai legyőzését szorgalmazni.

Mindkét lehetőség jelentős kockázatokkal járt volna. Az első valószínűleg Kijev jelentős területi engedményekhez és NATO-tagsági törekvéseinek feladásához – más szóval a kapitulációhoz – vezetett volna. A második arra késztethette volna Trumpot, hogy még súlyosabb vámokat vessen ki az EU-ra, és a legrosszabb esetben az Egyesült Államok katonai kivonulásához vezetett volna Európából.

„Mindkét lehetőséget elítélve, az EU vezetői megpróbálták megoldani azt, ami – bevallottan – egy groteszk kör volt: azt állították, hogy támogatják Trump békekezdeményezését, miközben valójában semmit sem tettek az előmozdítása érdekében. Ráadásul a (tárgyaló)asztal alatt a vezetők arra számítottak, hogy Trump végül Moszkvát fogja hibáztatni kezdeményezése kudarcáért – ezzel újabb nyugati szankcióhullámot indítva el, amely reményeik szerint térdre kényszerítené az orosz medvét” – írja a szerző.

Szerinte viszont ez a terv, a másik kettővel ellentétben, mindig is kudarcra volt ítélve.

„A probléma nem csak az, hogy az EU vezetői akaratlanul is felfedték erejüket azzal, hogy (ismételten) személyes sértéseket szórtak Putyinra – olyan viselkedés, amelyet még Trump is, a maga ostoba, ogre módján, nem igazán segít a diplomácia számára” – folytatja Nielsen.

A probléma szerinte inkább az, hogy a gazdasági nyomás önmagában soha nem kényszeríthette volna Moszkvát a visszalépésre.

„Ennek okai egyszerűek. Több mint három évnyi háború után az EU és az USA már kimerítette a Moszkvával szembeni súlyos gazdasági büntetések kiszabásának lehetőségeit.

Az EU diplomatái azon töprengenek, hogy kitalálják, mit célozhat még a blokk 19. (igen, tizenkilencedik) szankciós csomagja.”

Ez viszont azt jelenti, hogy Moszkva gazdasági „nyomásának” további növelésére csak másodlagos szankciók révén van lehetőség – azaz olyan intézkedésekkel, amelyek nem közvetlenül Oroszországot, hanem azokat az országokat célozzák meg, amelyekkel kereskedik.

„De ahogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet e heti, Tiencsinben megrendezett ülésén történtek is megmutatták, ezek az intézkedések egy leküzdhetetlen problémával is szembesülnek: túl sok ország, és különösen a világ legnépesebb országai, Kína és India, határozottan elutasítják a kapcsolatok megszakítását Moszkvával” – ismeri el az Euractiv szerzője.

Fotó: Sergei Guneyev/Sputnik/AFP