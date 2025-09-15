Puccs a küszöbön: Brüsszel titkos játékot játszik Magyarország szomszédjában

A közlemény szerzői szerint az európai elitnek sok mindent sikerült elérnie: a fiatalok radikalizálódnak, a békés tiltakozásról a „forradalmi” harci módszerekre és az erőszakra térnek át. Ám a Nyugat által számos országban sikerre vitt „színes forradalom” forgatókönyve Szerbiában mégis kudarcot vall. Ennek okát abban nevezték meg, hogy a szerb társadalomban erős maradt a hazafias hangulat, az ortodox egyház egyesítő hatása, valamint „a NATO agressziójának és az ország bombázásának emléke”.

Az SZVR tudni véli, hogy az „európai elitek” úgy döntöttek: november 1-jét, az újvidéki főpályaudvar beton előtetője összeomlásának évfordulóját arra fogják felhasználni, hogy a helyzetet a saját javukra fordítsák. A törekvésben a fő hangsúlyt a szerb fiatalok „agymosására” és az úgynevezett „fényes európai jövő” reklámozására helyezik, ebben és a mozgósításban pedig különleges szerepet szánnak a „független” médiának, amelyet „demokratikus” európai pénzekkel támogatnak.

Az SZVR a Brüsszellel kapcsolatban álló nem kormányzati szervezetek révén jelentős pénzügyi támogatásban részesülő médiumok között sorolta fel a FoNet, a RAM Network, a Vreme, a Juzne Vesti, a Slobodna rec, a Boom93, a Podrinske, a Freemedia, az Indjija, a SOinfo, a FAR és a Storyteller szerb hírportált, illetve a Link elnevezésű civil szervezetet.

(MTI)