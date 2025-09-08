Pattanásig feszült a hangulat Lengyelországban: válságstábot hívtak össze

Elszabadulhat a pokol: az orosz titkosszolgálat közölte, mit tervezhet Németország a Taurusokkal
„A Taurusokat az Ukrajnába kiküldött német katonák fogják irányítani” – közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat sajtóirodája.
Egy NATO-ország területén belül zuhant le a drón.
Ismét lezuhant drón darabjaira bukkantak Lengyelország keleti térségében, a Terespol városhoz közeli, Fehéroroszországgal közös határátkelő közelében – közölte hétfői sajtóértekezletén Agnieszka Kepka, a helyileg illetékes kerületi ügyészség szóvivője.
Előzetes megállapítások szerint a vasárnap este egy kukoricaföldön becsapódott drón „feltehetőleg nem hordozott fegyvert”, és cirill betűs feliratok vannak rajta – mondta el a szóvivő. Senki sem sérült meg, a helyszínen hatósági vizsgálat van folyamatban, ennek során próbálják megállapítani, a légi eszköz milyen irányból érkezett - tájékoztatott Kepka.
A Lublini vajdaság vezetője válságstábot hívott össze az incidens miatt.
Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét keleti irányból. Szeptember 4-én egyszerre két drón is berepült Lengyelországba, majd elhagyta az ország légterét. Emiatt lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel. Szombaton pedig a kelet-lengyelországi Majdan-Sielec falu közelében zuhant le egy drón.
Ezt is ajánljuk a témában
„A Taurusokat az Ukrajnába kiküldött német katonák fogják irányítani” – közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat sajtóirodája.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: RADOSLAW JOZWIAK / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Egyre általánosabb a felháborodás.
Hatalmasra duzzadt tüntetés rázta meg az ukrán fővárost.
Nyílik az olló az orosz és ukrán haderő között, brutális számokat hoznak az oroszok.