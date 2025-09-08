Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
vadászgépek háború Háború Ukrajnában Lengyelország NATO Ukrajna Oroszország fegyver drón

Pattanásig feszült a hangulat Lengyelországban: válságstábot hívtak össze

2025. szeptember 08. 13:40

Egy NATO-ország területén belül zuhant le a drón.

2025. szeptember 08. 13:40
null

Ismét lezuhant drón darabjaira bukkantak Lengyelország keleti térségében, a Terespol városhoz közeli, Fehéroroszországgal közös határátkelő közelében – közölte hétfői sajtóértekezletén Agnieszka Kepka, a helyileg illetékes kerületi ügyészség szóvivője.

Előzetes megállapítások szerint a vasárnap este egy kukoricaföldön becsapódott drón „feltehetőleg nem hordozott fegyvert”, és cirill betűs feliratok vannak rajta – mondta el a szóvivő. Senki sem sérült meg, a helyszínen hatósági vizsgálat van folyamatban, ennek során próbálják megállapítani, a légi eszköz milyen irányból érkezett - tájékoztatott Kepka.

A Lublini vajdaság vezetője válságstábot hívott össze az incidens miatt.

Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét keleti irányból. Szeptember 4-én egyszerre két drón is berepült Lengyelországba, majd elhagyta az ország légterét. Emiatt lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel. Szombaton pedig a kelet-lengyelországi Majdan-Sielec falu közelében zuhant le egy drón.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: RADOSLAW JOZWIAK / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Medici
2025. szeptember 08. 15:37
"cirill betűs feliratok vannak rajta" Kizárt a drón orosz eredete. A Metód hiányzik. Ergo csak ukrán lehetett. Ők dörgölöznek a latin kultúrkörhöz. Már a Húsvét és a Karácsony sem a Julianus naptár szerint van náluk.
Válasz erre
0
0
Héja
2025. szeptember 08. 15:20
Ahol gyalulnak, hullik a... drón.
Válasz erre
0
0
jan36
2025. szeptember 08. 15:19
Ha kilátásba helyeznék, hogy a legközelebbi cirill-feíratos drón setében bevonulnának nyugat ukrajnába csak úgy, exhumálni a kivégzett lengyeleiket, valószínű, hogy drasztikusan lecsökkenne a nagy drón jövés-menés...
Válasz erre
1
0
Oldalkosár
2025. szeptember 08. 15:13
Pattanás ellen egy csomó vény nélkül kapható készítmény jó. Kenegessétek magatokat!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!