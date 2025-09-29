Itt van Zelenszkij legújabb bejelentése: Ukrajna fegyvereket adna el világhatalmaknak
Ukrajna elnöke fegyverexportot hirdetett. Szerinte Európában, az USA-ban, a Közel-Keleten és Afrikában is élénk kereslet mutatkozik az ukrán fegyverek iránt.
Ukrajna végre nem hátrakötött kézzel harcol.
„Orbán Viktor tévedett? Az USA különmegbízottja, Keith Kellogg kimondta: Ukrajna a jövőben nemcsak a saját földjén, hanem az orosz hátországban is célba vehet katonai létesítményeket. Ez volt Zelenszkij egyik nagy kívánsága és most teljesülhet. Mit jelent ez?
– Ukrajna végre nem hátrakötött kézzel harcol.
– Moszkvának számolnia kell azzal, hogy a saját bázisai sincsenek biztonságban.
– A háború új szakaszba lép, ahol Oroszország frontvonalon történő támadása mellett az orosz hátország se lehet nyugodt Ukrajna csapásaitól.
És van itt egy másik üzenet is: »Moszkva nem nyerte meg a háborút. Nincs orosz zászló Kijevben. Nem omlott össze az ukrán állam. A Nyugat nem hátrált meg. Ez a valóság…« – mondta Keith Kellogg.
Ez azért fáj Orbán Viktornak, mert eddig azt a mondta, hogy Oroszország már győzött és nekünk ehhez kell igazodni itthon. De ha Washington ennyire egyértelműen az ellenkezőjét mondja – és közben újabb fegyvereket ad Ukrajnának –, akkor Orbán politikája egyre inkább a világ peremére sodor minket.
A kérdés egyszerű: kivel akarunk együtt ülni a jövő asztalánál? A vesztesekkel vagy a győztesekkel? Mert a történelemben nem az számít, ki mit mondott, hanem hogy ki maradt talpon egy küzdelem végén. A kormány Moszkvára »fogadott« , de a valóság ennél mint látható sokkal árnyaltabb… Kérlek add tovább a posztot. Köszönöm.”
Nyitókép: Celestino Arce / NurPhoto / NurPhoto via AFP