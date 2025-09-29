„Orbán Viktor tévedett? Az USA különmegbízottja, Keith Kellogg kimondta: Ukrajna a jövőben nemcsak a saját földjén, hanem az orosz hátországban is célba vehet katonai létesítményeket. Ez volt Zelenszkij egyik nagy kívánsága és most teljesülhet. Mit jelent ez?

– Ukrajna végre nem hátrakötött kézzel harcol.

– Moszkvának számolnia kell azzal, hogy a saját bázisai sincsenek biztonságban.

– A háború új szakaszba lép, ahol Oroszország frontvonalon történő támadása mellett az orosz hátország se lehet nyugodt Ukrajna csapásaitól.

És van itt egy másik üzenet is: »Moszkva nem nyerte meg a háborút. Nincs orosz zászló Kijevben. Nem omlott össze az ukrán állam. A Nyugat nem hátrált meg. Ez a valóság…« – mondta Keith Kellogg.