Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Moszkva Orbán Ukrajna Keith Kellogg

Orbán Viktor tévedett?

2025. szeptember 29. 09:27

Ukrajna végre nem hátrakötött kézzel harcol.

2025. szeptember 29. 09:27
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Orbán Viktor tévedett? Az USA különmegbízottja, Keith Kellogg kimondta: Ukrajna a jövőben nemcsak a saját földjén, hanem az orosz hátországban is célba vehet katonai létesítményeket. Ez volt Zelenszkij egyik nagy kívánsága és most teljesülhet. Mit jelent ez?

– Ukrajna végre nem hátrakötött kézzel harcol.

– Moszkvának számolnia kell azzal, hogy a saját bázisai sincsenek biztonságban.

– A háború új szakaszba lép, ahol Oroszország frontvonalon történő támadása mellett az orosz hátország se lehet nyugodt Ukrajna csapásaitól.

És van itt egy másik üzenet is: »Moszkva nem nyerte meg a háborút. Nincs orosz zászló Kijevben. Nem omlott össze az ukrán állam. A Nyugat nem hátrált meg. Ez a valóság…« – mondta Keith Kellogg.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez azért fáj Orbán Viktornak, mert eddig azt a mondta, hogy Oroszország már győzött és nekünk ehhez kell igazodni itthon. De ha Washington ennyire egyértelműen az ellenkezőjét mondja – és közben újabb fegyvereket ad Ukrajnának –, akkor Orbán politikája egyre inkább a világ peremére sodor minket.

A kérdés egyszerű: kivel akarunk együtt ülni a jövő asztalánál? A vesztesekkel vagy a győztesekkel? Mert a történelemben nem az számít, ki mit mondott, hanem hogy ki maradt talpon egy küzdelem végén.  A kormány Moszkvára »fogadott« , de a valóság ennél mint látható sokkal árnyaltabb… Kérlek add tovább a posztot. Köszönöm.”

Nyitókép: Celestino Arce / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kamasuka
2025. szeptember 29. 11:01
Ez tényleg ilyen hülye?
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. szeptember 29. 10:59
Péter, emlékszel?! Először a német sisakok, amikkel majd homlokkal törik az orosz technikát, utána Leopard, Challenger, Abrams és a többi ezekkel már egészen biztosan bucira verik az oroszokat. Most meg a Tomahawkok… megvan még? a patriot is megsemmisíti a gyártósoron az orosz technikát! Is! Mára nyilvánvaló a vereség, Ukrajna + 30-40 ország… de azért még nyomjad kicsit fullba a kretént!
Válasz erre
1
0
Morton
2025. szeptember 29. 10:34
A balos szakértők közül az egyik legirritálóbb Tarjányi! (no jó, azért Rácz Bandit nem tudja felülmúlni ) Pár évig rendőr volt, ezért jogosultnak érzi magát, hogy világpolitikai kérdésekben megmondja a tutit. Pedig a tudása csupán annyiból áll, hogy felmondja az aktuális mainstream narratívát. Ezenkívül még néha moralizál is egy kicsit, azaz érzelgős közhelyeket irkál: temessük be az árkokat, a gyűlölet felemészt, a társadalom megosztott! stb... Mindezt az ostoba emberek magabiztosságával!
Válasz erre
5
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 29. 10:32
Az a gyanúm támadt, hogy ez a Tarjányi Péter a zsidó Antifa magyarellenes hazug terroristája! Az Ukrajnából indított rakéták, drónok többsége, eddig is az orosz hátországot támadta, az USA jóváhagyásával, közreműködésével! Ezzel mindenki tisztában van! -azt nem látom, hogy hol van a kormány érdeke, hogy ilyen terroristákat is szavalni hagy?! -és még mennyit?! -és meddig?!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!