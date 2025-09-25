Nyugati szakértők nyilatkoztak az orosz vadászgépek provokációiról: a NATO reakcióképességét teszteli Moszkva

Trump váratlan ukrán fordulata: mi történt valójában?
„Mindkét országnak minden jót kívánok” – írta sejtelmesen az amerikai elnök.
12 percen keresztül tartózkodott orosz katonai repülőgép az észt légtérben – a német sajtó és amerikai szakértők szerint ez nemcsak provokáció, hanem a Nyugat felkészületlenségére irányuló teszt is volt.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, szeptember 19-én este 12 percen keresztül orosz repülőgépek tartózkodtak Észtország légterében. A Merkur nevű német lap elemzéséből kiderült azonban, hogy ez különösen hosszú idő egy ilyen nagy sebességgel haladó repülőgép esetében.
Eszerint Moszkva nem csak erődemonstrációt tartott, hanem a Nyugat reakcióit is tesztelte, és a NATO gyenge pontjait mérte fel.
Ugyanezen a napon két másik orosz vadászgép veszélyesen közel repült egy lengyel gázkitermelő platformhoz is az északi-tengeri térségben.
Műveleteikkel az oroszok valószínűleg a NATO reakcióidejét szándékoztak megfigyelni és értékes adatokat gyűjtöttek például a földi radarok helyéről.
Az egésznek nemcsak politikai, hanem mindenképpen technikai vonatkozása is van”
– magyarázta egy anonimitásához ragaszkodó, német fegyveripari szakértő.
„Oroszország nem pusztán a szövetség éberségét teszteli, hanem azt is, hogy a különböző nemzeti légierők – német Eurofighterek, lengyel F–16-osok, holland F–35-ösök – mennyire képesek összehangoltan fellépni egy krízishelyzetben” – magyarázta Michael J. Williams, amerikai biztonságpolitikai szakértő.
A külföldi jelentéseket erősítette meg Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjének nyilatkozata is.
Moszkva nem támadásra készül, hanem üzenni akar az Ukrajnát támogató országoknak, jelezve, hogy az alaszkai békecsúcs után elfogyott a türelme”
– fogalmazott Koskovics Zoltán.
