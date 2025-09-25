Nyugati szakértők nyilatkoztak az orosz vadászgépek provokációiról: a NATO reakcióképességét teszteli Moszkva

Az egésznek nemcsak politikai, hanem mindenképpen technikai vonatkozása is van”

– magyarázta egy anonimitásához ragaszkodó, német fegyveripari szakértő.

„Oroszország nem pusztán a szövetség éberségét teszteli, hanem azt is, hogy a különböző nemzeti légierők – német Eurofighterek, lengyel F–16-osok, holland F–35-ösök – mennyire képesek összehangoltan fellépni egy krízishelyzetben” – magyarázta Michael J. Williams, amerikai biztonságpolitikai szakértő.

A külföldi jelentéseket erősítette meg Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjének nyilatkozata is.