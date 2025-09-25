Ft
alaszkai békecsúcs Ukrajna légtér Moszkva NATO Koskovics Zoltán Alapjogokért Központ krízishelyzet provokáció

Nyugati szakértők nyilatkoztak az orosz vadászgépek provokációiról: a NATO reakcióképességét teszteli Moszkva

2025. szeptember 25. 12:07

12 percen keresztül tartózkodott orosz katonai repülőgép az észt légtérben – a német sajtó és amerikai szakértők szerint ez nemcsak provokáció, hanem a Nyugat felkészületlenségére irányuló teszt is volt.

2025. szeptember 25. 12:07
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, szeptember 19-én este 12 percen keresztül orosz repülőgépek tartózkodtak Észtország légterében. A Merkur nevű német lap elemzéséből kiderült azonban, hogy ez különösen hosszú idő egy ilyen nagy sebességgel haladó repülőgép esetében.

Eszerint Moszkva nem csak erődemonstrációt tartott, hanem a Nyugat reakcióit is tesztelte, és a NATO gyenge pontjait mérte fel.

Ugyanezen a napon két másik orosz vadászgép veszélyesen közel repült egy lengyel gázkitermelő platformhoz is az északi-tengeri térségben.

Műveleteikkel az oroszok valószínűleg a NATO reakcióidejét szándékoztak megfigyelni és értékes adatokat gyűjtöttek például a földi radarok helyéről.

Az egésznek nemcsak politikai, hanem mindenképpen technikai vonatkozása is van”

– magyarázta egy anonimitásához ragaszkodó, német fegyveripari szakértő.

„Oroszország nem pusztán a szövetség éberségét teszteli, hanem azt is, hogy a különböző nemzeti légierők – német Eurofighterek, lengyel F–16-osok, holland F–35-ösök – mennyire képesek összehangoltan fellépni egy krízishelyzetben” – magyarázta Michael J. Williams, amerikai biztonságpolitikai szakértő.

A külföldi jelentéseket erősítette meg Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjének nyilatkozata is.

Moszkva nem támadásra készül, hanem üzenni akar az Ukrajnát támogató országoknak, jelezve, hogy az alaszkai békecsúcs után elfogyott a türelme”

– fogalmazott Koskovics Zoltán.

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AF

***

 

canadian-deplorable
2025. szeptember 25. 14:46
A légtér közelítése harci gépek által azóta megy, amióta vannak harci gépek. A NATO is ezt teszi, meg Oroszország is. Néha megjelenik a hírekben, néha nem. Legtöbbször nem a légteret sértik meg, hanem berepülnek a légvédelmi azonosítási zónába (ADIZ) repülési terv és transponder nélkül, amire a másik félnek muszáj reagálni. Felküldenek egy pár vadászgépet és próbálják őket azonosítani. A cél a reakció idő lemérése, esetleges háború esetén. A hideg háború alatt jugoszláv gépek rendszeresen játszották ezt Magyarországgal. A magyar légvédelem célba vette őket SAM rakétákkal és ha továbbra is közeledtek, felszálltak a MIG-ek.
Dixtroy
2025. szeptember 25. 14:08
Vagy esetleg ráunt, hogy a kalinyingrádnál állomásozó hajóit lövik Észtországból meg Litvániából.
nyúlgerinc
2025. szeptember 25. 13:29
Azok a bizonyos nyugati szagértők(!) mint korábban is, jelen esetben is hazudnak. NEM mentek tiltott légtérben az orosz gépek, mindösszesen annyi történt, hogy Kalinyingrád felé menet a kijelölt és a Nato által is ellenőrzött légi folyósót használták. Óvatosan kezelném az ilyen híreket, mármint amit a"nyugati"sajtó terjeszt, anno Kassa bombázását is az oroszokra kenték, s mint kiderült (sokkal később) a németek voltak a hunyók, mert azt akarták, hogy a magyarok is lépjenek be a háborúba a Szovjetunó ellen. Sikerült. A következményit mindnyájan ismerjük. Aki tanult történelmet.
massivement5
2025. szeptember 25. 13:26
A britek fogják leszedni az első ruszki bombázót, már vagy 20 éve provokálják őket az Északi-tenger felől.
