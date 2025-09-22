Németország készen áll a háborúra: részletes terv készült egy esetleges orosz támadásra

Putyin elszabadult: olyan kijelentést tett az orosz elnök, ami mindent megváltoztathat
Oroszország kész bármilyen fenyegetésre reagálni.
A NATO szerint Moszkva 2029-től indíthat támadást a szövetség ellen.
Németország már előre felkészült arra, hogyan tudna napi ezer sebesült katonát ellátni egy esetleges Oroszország és a NATO közötti konfliktus esetén – számolt be a SkyNews. A szövetség korábban figyelmeztetett, hogy Moszkva 2029-től indíthat támadást.
Mint ismert, a Kreml tagadja, hogy háborút tervezne a Nyugat ellen, de orosz repülőgépek és drónok már megsértették Lengyelország légterét.
Reálisan körülbelül ezer sebesült katonáról beszélünk naponta”
– nyilatkozta Ralf Hoffmann, Németország főorvosa. Az európai hadseregek, beleértve egészségügyi szolgálataikat is, az utóbbi években fokozottan készülnek egy esetleges moszkvai konfliktusra, különösen azután, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát.
Friss jelentést tett közzé a washingtoni Hadtudományi Intézet.
Nyitókép: Kira Hofmann / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP