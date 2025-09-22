Ft
09. 22.
hétfő
háború Németország NATO Oroszország

Németország készen áll a háborúra: részletes terv készült egy esetleges orosz támadásra

2025. szeptember 22. 21:02

A NATO szerint Moszkva 2029-től indíthat támadást a szövetség ellen.

2025. szeptember 22. 21:02
null

Németország már előre felkészült arra, hogyan tudna napi ezer sebesült katonát ellátni egy esetleges Oroszország és a NATO közötti konfliktus esetén – számolt be a SkyNews. A szövetség korábban figyelmeztetett, hogy Moszkva 2029-től indíthat támadást. 

Mint ismert, a Kreml tagadja, hogy háborút tervezne a Nyugat ellen, de orosz repülőgépek és drónok már megsértették Lengyelország légterét.

Reálisan körülbelül ezer sebesült katonáról beszélünk naponta”

– nyilatkozta Ralf Hoffmann, Németország főorvosa. Az európai hadseregek, beleértve egészségügyi szolgálataikat is, az utóbbi években fokozottan készülnek egy esetleges moszkvai konfliktusra, különösen azután, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát.

Nyitókép: Kira Hofmann / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gica1994
2025. szeptember 22. 21:25
Elvan a gyerek, ha játszik.
Válasz erre
1
0
angeleye
2025. szeptember 22. 21:24
Farkast kiált....
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. szeptember 22. 21:21 Szerkesztve
Ezt mégis hogy gondolja, mert szerintem az orosz nem fog itt Európában még egyszer bozótharcolni, már csak a lélekszámuk okán sem. Ez a rakéták háborúja lesz. Ezer sebesült naponta, ugyan már. Másodpercenként több ezer halott. Az is lehet, hogy az USA kimarad és magára hagyja Európát leolvadni. Legfeljebb húznak egy strigulát, hogy hát ez megint nem jött be, nem tudjuk Oroszországot felvinni a tőzsdére, és persze, megmarad megint a tengerentúl érintetlenül.
Válasz erre
0
0
szerintem-4
2025. szeptember 22. 21:21
Ezek hülyébbek mint gondoltam. Iparukat leépítik, kölcsönből fegyvereket vásárlónak. Aztán mi lesz, ha az oroszok mégsem támadnak? Beolvasszák a vasat, vagy rosszabb esetben majd ők fogják terjeszteni a genderitmust?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!