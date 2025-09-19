Néhány hét maradt hátra: soha ennyire nem volt szükségük az ukránoknak Magyarországra

A Handelsblatt beszámolója szerint Ukrajna gázkészletei a negyedik háborús tél előtt még nem elegendőek: jelenleg 80-90 százalékos szinten állnak, így további beszerzésekre van szükség.

Jurii Boiko, az Ukrenergo felügyelőbizottsági tagja kiemelte, hogy

a hiányzó mennyiséget hazai termelésből vagy európai importból – főként Magyarországról – kell fedezni.

Az ukrán energia-infrastruktúra az orosz támadások miatt jelentős károkat szenvedett, emiatt az import költsége akár egymilliárd dollár fölé is emelkedhet. A cikk szerint Magyarország kulcsszerepet játszik az ukrán gázellátásban – eközben egyébként Ukrajna folyamatosan veszélyezteti a magyar energiaellátást.