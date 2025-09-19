Ft
Magyarország energia Ukrajna gázkészlet infrastruktúra

Néhány hét maradt hátra: soha ennyire nem volt szükségük az ukránoknak Magyarországra

2025. szeptember 19. 11:11

Ukrajna gázkészletei a negyedik háborús tél előtt még nem elegendőek: jelenleg 80-90 százalékos szinten állnak, így további beszerzésekre van szükség.

2025. szeptember 19. 11:11
null

A Handelsblatt beszámolója szerint Ukrajna gázkészletei a negyedik háborús tél előtt még nem elegendőek: jelenleg 80-90 százalékos szinten állnak, így további beszerzésekre van szükség.

Jurii Boiko, az Ukrenergo felügyelőbizottsági tagja kiemelte, hogy

a hiányzó mennyiséget hazai termelésből vagy európai importból – főként Magyarországról – kell fedezni.

Az ukrán energia-infrastruktúra az orosz támadások miatt jelentős károkat szenvedett, emiatt az import költsége akár egymilliárd dollár fölé is emelkedhet. A cikk szerint Magyarország kulcsszerepet játszik az ukrán gázellátásban – eközben egyébként Ukrajna folyamatosan veszélyezteti a magyar energiaellátást.

Ukrán támadások a magyar energiarendszer ellen

Az elmúlt években számos alkalommal érte támadás, mégpedig többségében Ukrajna részéről a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. De nem csak ezen keresztül akadályozza Kijev hazánk energiaellátását. Sebestyén Géza írása.

Nyitókép: AFP/Genya Savilov

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

bagira004
2025. szeptember 19. 11:32
Magyarország ukrajnai támogatása ablakon kidobott pénz.
bagira004
2025. szeptember 19. 11:31
Nyugati tőkések Ukrajnában kitermelt hasznot kiviszik az ukrán nép egy kanyi garas hasznot nem kap belőle , mert ukránoknak a háború költségeit nyugat előlegezi .
polárüveg
2025. szeptember 19. 11:27
Pont ez az ellenmondás is súlyosan jelzi, hogy nem az ukrán nép sorsa az első az ukrán vezetésnek, hanem az őket irányító pénzemberek követelése: Magyarországot is a háromszoros árú, a rajtán keresztül közvetített gáz torokszorító rabláncára kell fűzni. Ugyanez az olajnál. Ugyanez az ukrán mezőgazdasági termékek Európára engedésénél. Az ukrán háború ürügyén akarják félreállítani a patrióta kormányokat, és utána a tönkretett eladósított országokat, embereket örök gyarmati sorba lökni. Mert a világ nagyobb része már nem akarja a sápot fizetni nekik a pénzszivattyúkkal. Biden USA-elnök 2021. november: "A háború drágulást fog okozni, és ez fájni fog Európának. De én vállalom ezt az árat."
balbako_
2025. szeptember 19. 11:27
Ez a hülye Zselé az oroszokkal tolmáccsal tárgyal. (Még a Szarosnál is hülyébb!) Egyébként mint a kutyát meg kell tanítani őket kérni. Szépen kérni....
