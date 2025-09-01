Sokkoló felvétel: ételfutárnak öltözött merénylő végzett az ukrán parlament elnökével (VIDEÓ)
Andrij Parubijt az utcán lőtték agyon, nyolc golyót kapott.
Az olasz lap cikke szerint Magyarország óvatossága Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban bölcsességként értékelhető a jelenlegi ukrán belpolitikai helyzet fényében.
Andrij Parubij, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben meggyilkolták egy profi kivégzés során. Parubij korábban neonáci szervezetek vezetője, majd EU-párti politikus, végül Petro Porosenko pártjának tagja volt. Volodimir Zelenszkij elnök „gondosan megtervezett merényletként” jellemezte a támadást.
A La Veritá cikke kiemeli, hogy
Magyarország óvatossága Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban bölcsességként értékelhető a jelenlegi ukrán belpolitikai helyzet fényében.
A magyar vétót a lengyel és a dán EU-elnökség kritizálja, de a szerző szerint Ukrajna instabilitása és korrupciója miatt Budapest álláspontja indokolt.
