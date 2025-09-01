Ft
Ukrajna Magyarország Andrij Parubij eu

Na, végre: fontos helyről érkezett a megerősítés, hogy Magyarországnak igaza van Ukrajna ügyében

2025. szeptember 01. 10:03

Az olasz lap cikke szerint Magyarország óvatossága Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban bölcsességként értékelhető a jelenlegi ukrán belpolitikai helyzet fényében.

2025. szeptember 01. 10:03
null

Andrij Parubij, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben meggyilkolták egy profi kivégzés során. Parubij korábban neonáci szervezetek vezetője, majd EU-párti politikus, végül Petro Porosenko pártjának tagja volt. Volodimir Zelenszkij elnök „gondosan megtervezett merényletként” jellemezte a támadást.

A La Veritá cikke kiemeli, hogy

Magyarország óvatossága Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban bölcsességként értékelhető a jelenlegi ukrán belpolitikai helyzet fényében.

A magyar vétót a lengyel és a dán EU-elnökség kritizálja, de a szerző szerint Ukrajna instabilitása és korrupciója miatt Budapest álláspontja indokolt.

Nyitókép: AFP/Iszak Ferenc

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

***

llnnhegyi
2025. szeptember 01. 11:30
27- ből 28 ország! Nem rossz!-:)
llnnhegyi
2025. szeptember 01. 11:29
Óvakodj Ukrajnától!
angie1
2025. szeptember 01. 10:31
A kis cikk is cikk!
vamonos-4
2025. szeptember 01. 10:14
nem fontos helyrol... cim>kuka
