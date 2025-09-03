Ft
németországi járdakő mobilüzlet migráns kés

Migránserőszak egy német üzletben: a kameruni bevándorló járdakővel támadt a személyzetre és a vásárlókra

2025. szeptember 03. 14:35

Többen megsérültek.

2025. szeptember 03. 14:35
null

Egy kameruni migráns járdakő darabbal ütötte meg egy üzlet alkalmazottjait és vásárlóit a németországi Fürstenwalde-ban – számolt be a Junge Freiheit.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Boris Kálnoky

Idézőjel

Egy Tisza-kormány migránsokat fog beengedni

Egy Tisza-kormány véleményem szerint azt fogja mondani: minek fizessünk? Inkább engedjük be azt a kevés pár, egyébként rendes embert.

A 27 éves férfi hétfő este betört egy mobiltelefon üzletbe, ahol alkalmazottakra és vásárlókra támadt – közölte a rendőrség kedden. Két héttel korábban a férfit kitiltották az üzletből. Úgy tűnik, hogy bosszúból cselekedett.

Az elkövető nem most először követett el erőszakos cselekményt. Augusztus közepén a kameruni férfi már feltűnt ebben a konkrét üzletben is: egy vita során késsel fenyegetőzött az egyik alkalmazottal. Nem sokkal korábban Frankfurt városában egy villamoson három utast is megsebesített, akik megkérték, hogy halkítsa le a zenét.

A rendőrségi jelentés szerint a támadó egy 30 éves alkalmazott arcába vágta a követ, és két másik férfit is megsebesített, akik a sértettet segíteni próbálták. Végül az üzlet személyzete földre vitte és a rendőrség kiérkezéséig feltartóztatta a támadót.

A támadás helyszíne az Eisenbahnstraße, amely egykor bevásárlóutca és sétány volt, az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. Migránsok uralják a környéket, és sok korábbi üzlettulajdonos már bezárta boltját.

A menekült korábban már többször is erőszakosan viselkedett.

A rendőrök átvizsgáláskor kést is találtak a kameruni férfinál. Az üzlet előtt nagyobb, főként migránsokból álló tömeg gyűlt össze. A helyzet a rendőrség szerint átláthatatlanná és agresszívvá vált. Több tucat rendőr kellett hozzá, hogy kezelni tudják a helyzetet.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

***

