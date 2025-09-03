„Tippem: Egy Tisza-kormány migránsokat fog beengedni. Nem tudom, a Tisza szja-emelést tervez-e (vagy talán tervezte, de aztán jött a Tarr Zoltán-bomba, így gyorsan kuplung, rükverc). Én másra vagyok kíváncsi: mi az a más »rengeteg dolog, amiről most nem lehet beszélni«, ahogy Tarr Zoltán fogalmazta? Nem tudjuk, de kísérelhetünk egy kis politikai oknyomozást. Három konkrét tippem van, abból az egyiket szeretném itt kifejteni.

A Tisza egyik szlogene úgy hangzik: »Mi hazahozzuk az EU-s pénzeket.« Ezek a pénzek azért vannak blokkolva, mert a Fidesz-kormány nem hajlandó több EU-követelést, szabályt, bírósági döntést elfogadni, alkalmazni. Ergo, a Tisza fogja ezeket elfogadni, alkalmazni. Különben nem fog tudni »hazahozni« semmit.

Mivel itt pénzről van szó, a Tisza számára talán legígéretesebb, azonnali pénzügyi hatással bíró téma a migráció. Úgy vélem, a Tisza elfogadja majd, és alkalmazza az EU-s migrációs paktumot, illetve azt az EU-s bírói döntést, miszerint be kellene engedni menedékkérőket, akik átjönnek pl. Szerbia felől. Azért, mert azt jelenleg nem tesszük, naponta 1 millió euró bírságot fizetünk.

A Tisza véleményem szerint be fogja engedni a menedékkérőket, abban a reményben, hogy ezek majd továbbmennek nyugatra, és azt fogja kommunikálni, hogy spóroltunk évi 365 millió eurót. Alkalmazni fogja szerintem a migrációs paktumot, ami szinte drága ügy: a szabályok szerint vagy befogadunk bizonyos számú hivatalosan elismert menedékkérőt egy kvótarendszeren keresztül, vagy fizetünk.

Egy Tisza-kormány véleményem szerint azt fogja mondani: minek fizessünk? Inkább engedjük be azt a kevés pár, egyébként rendes embert. Van még két tippem, de már hosszú ez az írás.”