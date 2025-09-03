Ft
09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
Tisza migráció Magyar Péter

Egy Tisza-kormány migránsokat fog beengedni

2025. szeptember 03. 10:21

Egy Tisza-kormány véleményem szerint azt fogja mondani: minek fizessünk? Inkább engedjük be azt a kevés pár, egyébként rendes embert.

2025. szeptember 03. 10:21
null
Boris Kálnoky
Boris Kálnoky
Facebook

„Tippem: Egy Tisza-kormány migránsokat fog beengedni. Nem tudom, a Tisza szja-emelést tervez-e (vagy talán tervezte, de aztán jött a Tarr Zoltán-bomba, így gyorsan kuplung, rükverc). Én másra vagyok kíváncsi: mi az a más »rengeteg dolog, amiről most nem lehet beszélni«, ahogy Tarr Zoltán fogalmazta? Nem tudjuk, de kísérelhetünk egy kis politikai oknyomozást. Három konkrét tippem van, abból az egyiket szeretném itt kifejteni.

A Tisza egyik szlogene úgy hangzik: »Mi hazahozzuk az EU-s pénzeket.« Ezek a pénzek azért vannak blokkolva, mert a Fidesz-kormány nem hajlandó több EU-követelést, szabályt, bírósági döntést elfogadni, alkalmazni. Ergo, a Tisza fogja ezeket elfogadni, alkalmazni. Különben nem fog tudni »hazahozni« semmit.

Mivel itt pénzről van szó, a Tisza számára talán legígéretesebb, azonnali pénzügyi hatással bíró téma a migráció. Úgy vélem, a Tisza elfogadja majd, és alkalmazza az EU-s migrációs paktumot, illetve azt az EU-s bírói döntést, miszerint be kellene engedni menedékkérőket, akik átjönnek pl. Szerbia felől. Azért, mert azt jelenleg nem tesszük, naponta 1 millió euró bírságot fizetünk.

A Tisza véleményem szerint be fogja engedni a menedékkérőket, abban a reményben, hogy ezek majd továbbmennek nyugatra, és azt fogja kommunikálni, hogy spóroltunk évi 365 millió eurót. Alkalmazni fogja szerintem a migrációs paktumot, ami szinte drága ügy: a szabályok szerint vagy befogadunk bizonyos számú hivatalosan elismert menedékkérőt egy kvótarendszeren keresztül, vagy fizetünk.

Egy Tisza-kormány véleményem szerint azt fogja mondani: minek fizessünk? Inkább engedjük be azt a kevés pár, egyébként rendes embert. Van még két tippem, de már hosszú ez az írás.”

kiabrandult-fideszes
•••
2025. szeptember 03. 11:27 Szerkesztve
Vége van azoknak az időknek, hogy komolyan kell venni a Fideszt vagy a propagandáját. Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozása... A Fidesznek mára nem maradt semmi, csak hazudozás és a dezinformáció.
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2025. szeptember 03. 11:07
Hát persze! Szabad utat a migrációnk, aztán állampolgárságot kapnak, és máris megvan a 10 milliós újmagyarság, az összes velejárókkal. Ukrajna gyorsított felvételéhez sem fognak akadályt gördíteni. És a legfontosabb, hogy aláírják az Unió által közösen felvett gigantikus kölcsönt. Ám ehhez valami csoda folytán hatalomra kéne kerülniük, amihez az ellenzéknek nem csak az orrát,, meg a lelkét kéne befogni, hanem a józan eszét is. El is mondják, hogy a döntő most Orbán megbuktatása, hogy aztán mi lesz? Valószínűleg előre hozott választás, hiszen a szedett-vedett társaságot látva, előre kódolt, hogy szét fog hullani az egész kóceráj. A Tisza valójában Tiszavirág.
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 03. 11:00
1. boris kalnoky a szerzo egy migrans 2. minden kormany migransokat fog ide beengedni, eddig orban engedte be a legtobbet 2010ben ez egy feher orszag volt nemi cigannyal, most meg tele van a vilag szemetevel
Válasz erre
1
4
ekeke1
2025. szeptember 03. 10:27
"A Tisza egyik szlogene úgy hangzik: »Mi hazahozzuk az EU-s pénzeket.«" Ja. De milyen áron? Mert nem a görény két szép szeméért, ugye. Hanem bevasalnánk rajtunk az összes követeléseinket aminek eddig ellenálltunk: lmbtq, migráció, orosz gáz-olajtól való leválás, ukrajna csatlakozási támogatása, agrártermékeik beengedése, család- és egyéb állami támogatások megszüntetése.
Válasz erre
3
2
