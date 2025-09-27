Ez lehet az utolsó szög a Tisza Párt koporsójában: bemutatták a nemzeti konzultáció utolsó kérdését is (VIDEÓ)
„Vegyünk részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen” – mondta Hidvéghi Balázs.
Ehhez már Stockholm-szindrómásnak kell lenniük.
„Stockholm-szindrómásnak kell lenni ahhoz, hogy valaki ennyire beleszeressen a fogvatartójába, mint ahogy a liberális újságírók beleszeretnek Magyar Péterbe.”
