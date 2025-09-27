Ez lehet az utolsó szög a Tisza Párt koporsójában: bemutatták a nemzeti konzultáció utolsó kérdését is (VIDEÓ)

Hidvéghi Balázs szombaton a Facebook-oldalán bemutatta a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdését. „5/5: Társasági adó. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Brüsszelben azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugati-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót.

Ez azonban több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan.

A Nemzeti Konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt mondhasson. Vegyünk részt a Nemzeti Konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen” – fogalmazott a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A felvételt itt tudja megtekinteni: