Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hidvéghi Balázs Tisza Párt Tisza-adó Brüsszel Magyarország nemzeti konzultáció adó társasági adó Európai Unió baloldal

Ez lehet az utolsó szög a Tisza Párt koporsójában: bemutatták a nemzeti konzultáció utolsó kérdését is (VIDEÓ)

2025. szeptember 27. 09:19

„Vegyünk részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen” – mondta Hidvéghi Balázs.

2025. szeptember 27. 09:19
null

Hidvéghi Balázs szombaton a Facebook-oldalán bemutatta a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdését. „5/5: Társasági adó. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Brüsszelben azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugati-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót.

Ez azonban több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan.

A Nemzeti Konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt mondhasson. Vegyünk részt a Nemzeti Konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen – fogalmazott a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
•••
2025. szeptember 27. 11:55 Szerkesztve
Mashol a kormanyok adóztatasa ellen tüntetnek, itthon a kormany áll ki az emelesek ellen! Szektasok?
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. szeptember 27. 11:44
"Ez lehet az utolsó szög a Tisza Párt koporsójában..." Ezt melyik "szerkesztő" álmodta?
Válasz erre
1
0
OszkárOszi
2025. szeptember 27. 11:36
A Fidesz az egyetlen párt, amelyik nem csak a közvéleménykutatásokat, de a választásokat is sorra nyeri.
Válasz erre
2
0
freely
2025. szeptember 27. 11:24
Szegény Fidesz. Már nem tudják kínjukban mit találjanak ki. Minden visszaüt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!