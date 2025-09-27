Fékevesztett őrjöngésbe kezdett Zelenszkij: újra a Barátság kőolajvezeték volt a célpontja

Kitálaltak az oroszok: bemutatták, mekkora területet tudtak megszerezni 2025-ben Ukrajnából
A tárca szerint ez idő alatt 205 település felett szerezték meg a teljes ellenőrzést az orosz erők.
Az oroszok azonnal leállították a munkát a helyszínen.
Ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak – közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.
A tisztségviselő azt mondta, hogy leállították a munkát a helyszínen, és senki nem sérült meg.
Hozzátette, hogy a támadás a régió fővárosától, Csebokszáritól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Konar települést érte. A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg elfoglalta Derilove és Majszke települést a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, valamint Sztepove falut a dnyipropetrovszki régióban.
A tárca arról is beszámolt, hogy az orosz légvédelem az elmúlt nap folyamán két ukrán irányított légibombát és 131 drónt semlegesített.
(MTI)
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
