Ez már a pofátlanság netovábbja: az ukrán parancsnokhelyettes szerint Európa lehet hálás Ukrajnának
Dmitro Kuharcsuk szerint, ha megnyitnák a határokat, „Európa felvonítana”.
A tárca szerint ez idő alatt 205 település felett szerezték meg a teljes ellenőrzést az orosz erők.
Az orosz hadsereg a „különleges hadművelet” övezetében több mint 4714 négyzetkilométer területet foglalt el január eleje óta – közölte csütörtökön az orosz védelmi tárca nyilvánosságra hozva a 2025. szeptember 25-i fronthelyzetet és az orosz csapatok előrenyomulását mutató térképet.
A moszkvai minisztérium csütörtöki hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében több mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel a Patriot légvédelmi rendszer egy indítóállását és egy rádiólokátorát, két Jak-52-es gyakorlógépet, tíz A-22-es típusú pilóta nélküli repülőeszközt, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek tárolási és indítási helyeit, az ukrán haditengerészet három motoros csónakját, illetve 15 tengeri drónt, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 178 repülőgép típusú drónt.
Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy amennyiben az Egyesült Államok nagy hatótávolságú fegyverekkel látja el Ukrajnát, azokat Moszkva ellen is bevetnék.
