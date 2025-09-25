Ft
háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg patriot Patriot rakétarendszer különleges hadművelet orosz támadás Ukrajna Oroszország drón

Kitálaltak az oroszok: bemutatták, mekkora területet tudtak megszerezni 2025-ben Ukrajnából

2025. szeptember 25. 17:58

A tárca szerint ez idő alatt 205 település felett szerezték meg a teljes ellenőrzést az orosz erők.

2025. szeptember 25. 17:58
null

Az orosz hadsereg a „különleges hadművelet” övezetében több mint 4714 négyzetkilométer területet foglalt el január eleje óta – közölte csütörtökön az orosz védelmi tárca nyilvánosságra hozva a 2025. szeptember 25-i fronthelyzetet és az orosz csapatok előrenyomulását mutató térképet.

A tárca szerint ez idő alatt 205 település felett szerezték meg a teljes ellenőrzést az orosz erők.

A moszkvai minisztérium csütörtöki hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében több mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel a Patriot légvédelmi rendszer egy indítóállását és egy rádiólokátorát, két Jak-52-es gyakorlógépet, tíz A-22-es típusú pilóta nélküli repülőeszközt, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek tárolási és indítási helyeit, az ukrán haditengerészet három motoros csónakját, illetve 15 tengeri drónt, három irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, továbbá 178 repülőgép típusú drónt.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

