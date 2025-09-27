Ft
Tisza Párt Brüsszel liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Dömötör Csaba Európai Parlament Európai Unió baloldal

Bármilyen pozícióban szívesen dolgozna Magyar Péter

2025. szeptember 27. 13:33

Először talán az Európai Parlamentben kellene, ahová megválasztották.

2025. szeptember 27. 13:33
null
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

„Azt mondja Magyar Péter a fórumon, hogy szívesen dolgozik majd bármilyen pozícióban. Először talán az Európai Parlamentben kellene, ahová megválasztották.”

nyugalom
2025. szeptember 27. 14:44
De semmihez se ért ez a felkegyelmű. Lehet, hogy weber et már tarr-ban gondolkodik?
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 27. 14:37
"Bármilyen pozícióban szívesen dolgozna Magyar Péter" Takarító, kukta, WC pucoló.
Válasz erre
1
0
Perczel Éva
2025. szeptember 27. 14:35
Agyar, amikor Mészáros Lőrincnél kilincselt pozícióért, akkor még a szimpla jogászi munka nem érdekelte. Mostanra már bármi jól jönne, csak legyen valamicske azok után, hogy megpróbálja szétverni a hazát?
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. szeptember 27. 14:30
Poloskának kobakjában nem jár más csak ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö vezetöként lenne súlyos hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
Válasz erre
1
0
