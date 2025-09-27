Most már biztos: jó hír érkezett a kirándulóknak

Alapvetően felhős, főleg pénteken helyenként borult idő várható – nagyobb területen szombaton süthet ki hosszabb időre a nap, ekkor elsősorban az északkeleti vidékeken határozott felhőzetcsökkenés is bekövetkezhet. Az idő előrehaladtával fokozatosan csökken az időszakos eső, záporeső valószínűsége,

szombaton már csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék.

Pénteken egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti vidékeken néhol ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 22 fok között valószínű.