Most már biztos: jó hír érkezett a kirándulóknak

Jön az Alessio és teljesen letarolja Magyarországot
Kettészakad az ország, akár tíz fok eltérés is lehet: míg Keleten még kitart az indián nyár, addig Nyugaton már betör az Alessio nevű ciklon és hozza magával az esőt is.
Szombaton már csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék.
Alapvetően felhős, főleg pénteken helyenként borult idő várható – nagyobb területen szombaton süthet ki hosszabb időre a nap, ekkor elsősorban az északkeleti vidékeken határozott felhőzetcsökkenés is bekövetkezhet. Az idő előrehaladtával fokozatosan csökken az időszakos eső, záporeső valószínűsége,
Pénteken egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti vidékeken néhol ennél több fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 22 fok között valószínű.
Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.
(MTI)
Nyitókép: Pixabay