Isten jókedvében adta őt nekünk: így látta Jókai Mórt Mikszáth Kálmán

Jókai Mór évtizedekig az első számú hazai regényíróként alkotott. Rá jellemző módon, mikor megjelent a fiatal Mikszáth Kálmán, nem a feltörekvő konkurenciát látta benne, hanem egy új hangot, akit támogatni kell. Mikszáth írói karrierje nehezen indult, az első könyve visszhang nélkül maradt. A nagyközönség akkor fedezte fel magának, amikor a Pesti Hírlapban jelentek meg az írásai. 1882-ben így írt az akkor 35 éves Mikszáthról a Vasárnapi Újság.

„Mint csaknem minden fiatalabb írónak, Mikszáthnak is Jókai volt a szellemi keresztapja.

Az első regény, mely kezébe akadt, Jókainak a Török világ Magyarországon című regénye volt. Ennek bódító bűbája tette szenvedélyesebb regényolvasóvá s a nagy írót föltétlen hódolata tárgyává.” Mikszáth 1894-ben már befutott regényíróként így emlékezett minderre Jókai Mórok című írásában: „Mikor ezelőtt harminc évvel szegény édesanyám megengedte, hogy olvassam el a Török világ Magyarországon című regényt, már a tizedik sornál letettem mosolyogva, mint az olyan ember, aki hamar észreveszi, hogy rászedték. Ugyan, eredj mama! Hiszen ilyet magam is tudok írni. (…) Olyan egyszerű, mesterkéletlen volt a nyelv, annyira természetes az észjárás, mintha a magamé lett volna. Hát, hogyne tudnék én olyat írni.”

Jókai támogatta Mikszáthot, sőt, gyakran vendégül látta svábhegyi villájában is. 1882-ben, mikor felkérték, hogy írjon előszót az új Mikszáth-könyvhöz, a következő válaszlevelet küldte a kiadó vezetőjének: „Ön engem arra szólított fel, hogy Mikszáth Kálmán beszélyei elé írjak ajánló szót az olvasó közönséghez. Önkéntelenül eszembe jut erre az egyszeri tudós, ki késő este nála mulató vendégeinek azt mondta, hogy nézzék csak, milyen szépen süt a Hold odakünn, s hogy jobban lássák, fogta az argandi lámpát, kivette: annak a világánál mutatta be a Holdat.