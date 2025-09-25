Újabb politikus lett merénylet áldozata – a Magyarországon is durvuló közbeszéd komoly veszélyeket rejt magában

Merénylet áldozata lett az örmény ellenzék egyik vezető politikusa, alig hat hónappal azután, hogy egy helyi választáson vereséget mért a kormányzópárt jelöltjére – számolt be a történtekről a Szabad Európa örmény kiadása.

Egy álarcos fegyveres nyitott tüzet

Az örmény belügyminisztérium közlése szerint Merdzavan településen egy álarcos fegyveres tüzet nyitott Volodja Grigorianra, egy barátjára, a szolgálaton kívüli rendőrre, Karen Abrahamianra, és egy másik férfira, miközben azok a politikus háza mellett beszélgettek. Grigorian és Abrahamian a helyszínen meghalt, míg a harmadik férfi, Arcrun Galsztian könnyebben sérült, és kórházba szállították.

Grigorian az ellenzéki Aprelu Yerkir párthoz tartozott.

A párt vezetője, Mane Tandilian a gyilkosság miatt a rendőrséget hibáztatta. A rendőrség egyelőre nem akadt a merénylő nyomára. Nikol Pasinján miniszterelnök azonnal elítélte a gyilkosságokat, és azt követelte, hogy a rendfenntartó hatóságok mielőbb derítsék fel az ügyet.