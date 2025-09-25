Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Örményország merénylet Szabad Európa

Újabb politikus lett merénylet áldozata – a Magyarországon is durvuló közbeszéd komoly veszélyeket rejt magában

2025. szeptember 25. 08:52

Nem csitul a politikai erőszak Európában.

2025. szeptember 25. 08:52
null

Merénylet áldozata lett az örmény ellenzék egyik vezető politikusa, alig hat hónappal azután, hogy egy helyi választáson vereséget mért a kormányzópárt jelöltjére – számolt be a történtekről a Szabad Európa örmény kiadása.

Egy álarcos fegyveres nyitott tüzet

Az örmény belügyminisztérium közlése szerint Merdzavan településen egy álarcos fegyveres tüzet nyitott Volodja Grigorianra, egy barátjára, a szolgálaton kívüli rendőrre, Karen Abrahamianra, és egy másik férfira, miközben azok a politikus háza mellett beszélgettek. Grigorian és Abrahamian a helyszínen meghalt, míg a harmadik férfi, Arcrun Galsztian könnyebben sérült, és kórházba szállították.

Grigorian az ellenzéki Aprelu Yerkir párthoz tartozott.

A párt vezetője, Mane Tandilian a gyilkosság miatt a rendőrséget hibáztatta. A rendőrség egyelőre nem akadt a merénylő nyomára. Nikol Pasinján miniszterelnök azonnal elítélte a gyilkosságokat, és azt követelte, hogy a rendfenntartó hatóságok mielőbb derítsék fel az ügyet.

A települést februárban is megrázta egy halálos lövöldözés, amikor Nikol Pasinján örmány miniszterelnök Civil Szerződés pártjához köthető közigazgatási vezető volt valószínűleg a célpont, de a támadásban csak a férfi unokatestvére esett áldozatul. A februári lövöldözéssel kapcsolatba hozták a most meggyilkolt Grigorian testvérét is, így elképzelhető, hogy támadás motivációja bosszú lehetett. A februári lövöldözés kevesebb mint két hónappal a településen tartott előrehozott helyi választás előtt történt, amelyet Grigorian vezetésével egy ellenzéki blokk nyert meg.

A Szabad Európa szerint a fegyveres erőszak jelentősen megnőtt Pasinján több mint hétéves kormányzása alatt. A rendőrség tavaly 109 fegyveres rablást, lövöldözést és egyéb lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekményt regisztrált, ami 2023-ban 94-ről 40 százalékkal nőtt.Pasinján tavaly novemberben komoly aggodalmát fejezte ki a „nagyon nagy probléma” miatt, és utasította a rendfenntartó hatóságokat, hogy tegyenek többet annak kezelésére.

Az ellenzéki csoportok az ő adminisztrációját okolják ezek és más bűncselekmények számának növekedéséért. Néhányan közülük Pasinjánt is felelősnek tartották Grigorian megöléséért.

Az Örmény Köztársasági Párt (HHK) a gyilkosságot az ellenzéki politikusok számára küldött „üzenetnek” nevezte.

„Örményországban a megfélemlítés, zaklatás és politikai megtorlás uralkodik” – áll az HHK vezető testületének nyilatkozatában.

Egymást érik a merényletek Európában

Az utóbbi hónapokban rég nem látott erőszakhullám indult az európai politikában.

Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen tavaly májusban követtek el merényletet, amelyet a politikus szinte csodával határos módon élt túl.

Fico később arról számolt be, hogy tavaly októberben a gyanú szerint újabb merényletet kíséreltek meg ellene. Idén szeptember elején Andrej Babiš volt cseh miniszterelnököt – akinek komoly esélye van megnyerni a következő választást – érte súlyos támadás, ami után kórházba kellett szállítani

Az óceán túlpartján szeptember 10-én esett áldozatul egy fegyveres merényletnek Charlie Kirk konzervatív aktivista. Donald Trump ellen pedig a választási kampány során több merényletet is megkíséreltek.

Durvul a közbeszéd 

Sajnos a politikai közbeszéd Magyarországon is egyre durvább, elsősorban a Magyar Péter-féle Tisza Párt tevékenysége miatt. A párt elnöke rendszeresen fenyeget kormánypárti politikusokat, újságírókat, és valójában bárkit, akit nem tart szimpatikusnak. Nemrég derült ki, hogy a párt honvédelmi „szakpolitikusa”, Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök rendszeresen hordott magánál lőfegyvert.

Több Tisza Párt-fórumon is akasztással fenyegettek jobboldali politikusokat. Egy Hódmezővásárhely melletti tüntetésen, amelyen Márki-Zay Péter is részt vett, Lázár János építési és közlekedési miniszter felakasztására buzdító feliratok voltak láthatók.

Nyitókép forrása: YoutTube / képernyőfelvétel

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. szeptember 25. 11:38
A "Szabad Európa" olyasmi mint a Reuters: a hazugságok és propaganda forrása.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 25. 09:22
ördöngös pepecselés 2025. szeptember 25. 09:12 a közbeszéd durvulásának és az erőszaknak egyetlen oka van: az internácik el akarták pusztítani a gazdatestet ami lehetővé tette a felemelkedésüket, a keresztény, családot és nemzeteket Nagy barom vagy. Akit megöltek melyik oldalhoz tartozó volt?
Válasz erre
0
4
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 25. 09:12
a közbeszéd durvulásának és az erőszaknak egyetlen oka van: az internácik el akarták pusztítani a gazdatestet ami lehetővé tette a felemelkedésüket, a keresztény, családot és nemzeteket. A több évszázada elkezdett pusztítást nem sikerült befejezni ezért türelmetlenségükben elviselhetetlenné fokozták, a hazudozást, az LMBTQ, BLM és más woke őrületüket, egészen a hazósugarukon kívül levő nemzetek elleni háborúig. Ez ellen kezdett lázadni a világ normális része.
Válasz erre
8
0
zrx8
•••
2025. szeptember 25. 09:10 Szerkesztve
Mondjon bárki bármit, azért ez a minden-hegyen-dombon-külön-ország Kaukázus az átlagember számára stabilabb és biztonságosabb volt a szovjet tagköztársaságok korában. Persze a tudjukkiknek rögtön ki kellett szakítani a saját szemétdombjaikat az első adandó alkalommal, hogy a zavarosban tudjanak kapirgálni..
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!