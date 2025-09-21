Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kiszelly Zoltán Charlie Kirk Kontextus Megadja Gábor

A politikai merényletek kora visszatért – Kiszelly Zoltán és Megadja Gábor a Charlie Kirk-merényletről a Kontextusban (VIDEÓ)

2025. szeptember 21. 14:03

Hidegvérrel, nagy nyilvánosság előtt ölték meg nemrég Charlie Kirk konzervatív influenszert. Kinek volt félnivalója Kirktől, beszélhetünk-e baloldali terrorizmusról és begyűrűzhetnek-e a politikai merényletek hazánkba is? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresi a választ a Kontextusban Megadja Gábor és Kiszelly Zoltán.

2025. szeptember 21. 14:03
null
Mandiner
Mandiner

A Charlie Kirk elleni merénylet – sokak meglepetésére – nem csak a tengerentúlon kavarta fel az indulatokat, az érzelmeket, hanem Európában és azon belül Magyarországon is. 

Az egyik legismertebb amerikai konzervatív influenszer, kétgyermekes apa tragikus halála számos kérdést felvet és még többet nyitva hagy – ez utóbbiakra az elkövetkező hetek, hónapok adhatják meg a választ. 

Ha egyáltalán…

A Kontextus-csatorna névadó műsorában, a Kontextusban 

Megadja Gábor és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója eredt a merénylettel kapcsolatos legfontosabb kérdések nyomába.

A beszélgetésből kiderül, hogy Charlie Kirk a cancel culture átalakulása miatt nehezített terepen – az amerikai egyetemeken – bocsátkozott rendszeresen vitákba, párbeszédekbe, és meghatározó arányban győzte meg hallgatóságát a keresztény konzervativizmus értékeiről.

Hogy ezzel melyik ideológiai köröket haragított magára, és hogy valóban hordozott-e gyűlöletet az Charlie Kirk személyisége, vitamódja vagy érvrendszere – ahogy azt feltételezett gyilkosa állítja –, sok más mellett kiderül a Kontextus új részéből, amely az alábbiakban érhető el:

Nyitókép: Kontextus

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vi-ktt
2025. szeptember 21. 14:57
Ami itt IS folyik az a szar horizontális terítése egy polgárháború kirobbantása érdekében! Az uralkodó kaszt érdeke ugyanis, hogy a felgyülemlett feszültség HORIZONTÁLISAN, A PATRIÓTA-GLOBALISTA SZINTEN süljön ki, hogy mikor az előre eltervezett erőszakos események kirobbannak az "elit" a helyén maradhasson! Aztán mikor elegendő vér folyt az azonos osztályszinten tartott szerencsétlenek közt, UGYANAZ A ROHADT PATKÁNY FÉREG BANDA előállhasson azzal, hogy újra "békét teremt" az emberek között! Az emberek pedig örülni fognak, hogy életben maradhattak és alázatosan megköszönik a tetves, rohadt patkányoknak a POGÁRHÁBOZÚ ELŐTTI ÉLETSZÍNVONALUK TÖREDÉKÉT és boldogan húzzák A ROHADT BÜDÖS PATKÁNYOK IGÁJÁT TOVÁBB!
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. szeptember 21. 14:49
Charlie Kirk megölésére elsősorban a cionáci háttérhatalomnak volt érdeke, mivel Kirk 180°-os fordulóval az addigi fő szponzorai ellen beszélt. Nem fogadta el Nyaú meghívását Izraelbe, hogy kompromittáló képeket készíthessenek róla IS a "siratófal"-nál. NÉPIRTÁSNAK NEVEZTE A NÉPIRTÁST és belső munkának az október 7.-ei eseményeket! Minezeket azután, hogy ifjúsági szervezete több tízmillió dollár "adományokat" kapott cionáci szervezetektől! youtube.com/watch?v=Uf7zr5Thz64 Jellemző, hogy az FBI lezárta a "megoldott" nyomozást Kirk ügyében anélkül hogy az állítólagos tettes beismerte volna, vagy a részletek kiderültek volna! youtube.com/watch?v=96gQ0hCxv0E
Válasz erre
0
0
vi-ktt
•••
2025. szeptember 21. 14:43 Szerkesztve
Baloldali terrorizmusról annyit beszélhettek, hogy cserepesre repedezik a szátok, de olyan terrorizmusról AMI VALÓBAN TÖRTÉNIK kussolnotok kell! youtube.com/watch?v=FknZJKS5C5w youtube.com/watch?v=E-xdHYF8bC0 Az FBI lezárta a nyomozást noha még a gyilkos LÖVEDÉKET SEM TALÁLTÁK MEG! Ha Kirket szemből lőtték meg elég nagy szerencse kellett hozzá, hogy a nyakán áthaladó golyó ne sebesítsen meg senkit MÖGÖTTE ugye? De ahhoz, hogy magát LÖVEDÉKET NE TALÁLJÁK MEG fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon az FBI meg akarja-e találni? Ha szemből egy tetőről lőttek, a lövedék a falat találta el, hiszen más nem vette észre, hogy meglőtték volna... Ha viszont oldalról és lentről jött a lövés AHOGY AZ A FELVÉTELEKBŐL VILÁGOSAN KIDERÜL, AZ FBI HAZUDIK!!!!!!! youtube.com/watch?v=N3j50GbcT2k
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!