A politikai merényletek kora visszatért – Kiszelly Zoltán és Megadja Gábor a Charlie Kirk-merényletről a Kontextusban (VIDEÓ)

Hidegvérrel, nagy nyilvánosság előtt ölték meg nemrég Charlie Kirk konzervatív influenszert. Kinek volt félnivalója Kirktől, beszélhetünk-e baloldali terrorizmusról és begyűrűzhetnek-e a politikai merényletek hazánkba is? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresi a választ a Kontextusban Megadja Gábor és Kiszelly Zoltán.
A Charlie Kirk elleni merénylet – sokak meglepetésére – nem csak a tengerentúlon kavarta fel az indulatokat, az érzelmeket, hanem Európában és azon belül Magyarországon is.
Az egyik legismertebb amerikai konzervatív influenszer, kétgyermekes apa tragikus halála számos kérdést felvet és még többet nyitva hagy – ez utóbbiakra az elkövetkező hetek, hónapok adhatják meg a választ.
Ha egyáltalán…
A Kontextus-csatorna névadó műsorában, a Kontextusban
Megadja Gábor és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója eredt a merénylettel kapcsolatos legfontosabb kérdések nyomába.
A beszélgetésből kiderül, hogy Charlie Kirk a cancel culture átalakulása miatt nehezített terepen – az amerikai egyetemeken – bocsátkozott rendszeresen vitákba, párbeszédekbe, és meghatározó arányban győzte meg hallgatóságát a keresztény konzervativizmus értékeiről.
Hogy ezzel melyik ideológiai köröket haragított magára, és hogy valóban hordozott-e gyűlöletet az Charlie Kirk személyisége, vitamódja vagy érvrendszere – ahogy azt feltételezett gyilkosa állítja –, sok más mellett kiderül a Kontextus új részéből, amely az alábbiakban érhető el:
