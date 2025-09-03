Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország Mark Rutte

Még egy lapáttal rátett a NATO-főtitkár: a végletekig elment Ukrajna érdekében

2025. szeptember 03. 12:36

Mark Rutte kijelentette: Oroszország jelenti a legközvetlenebb fenyegetést az euroatlanti biztonságra.

2025. szeptember 03. 12:36
null

Oroszország továbbra is a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetést jelenti az euroatlanti biztonságra, tehát ébernek kell maradni, többet kell befektetni a védelembe, bővíteni kell a védelmi ipari termelést az Atlanti-óceán mindkét partján, és továbbra is támogatni kell Ukrajnát – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben, aki Alar Karis észt elnökkel folytatott megbeszélést szerdán.

Ezt is ajánljuk a témában

„Folyamatos támogatásunk Ukrajnának továbbra is kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy rendelkezzen mindazzal, amire szüksége van a védekezéshez és ahhoz, hogy amikor véget ér ez a szörnyű háború, a valódi béke biztosított legyen” – fogalmazott Mark Rutte az észt államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Emlékeztetett, a Washingtonban, Ukrajna támogatására júliusban bejelentett új NATO-kezdeményezés keretében hárommilliárd dollár értékű segély, lőszertől a fejlett légvédelemig érkezett az országnak az Egyesült Államok részéről Ukrajnába, amelyet szövetségesek finanszíroztak. Rutte kijelentette: 

Ukrajna biztonságának alapját saját fegyveres erői jelenti, amelyeket a NATO már aktívan támogat.

„Mindannyian azon dolgozunk, hogy véget vessünk ennek a szörnyű háborúnak, a többi között az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákról szóló folyamatos megbeszéléseken keresztül” – fogalmazott.

Ukrajna fegyveres erőinek kiegészítése érdekében az Egyesült Államok és számos más partner olyan biztonsági garanciák kidolgozásán dolgozik, amelyek biztosítják, hogy miután béke lesz, Oroszország soha többé ne próbálja megsérteni Ukrajna szuverenitását – tette hozzá a NATO-főtitkár.

Alar Karis a sajtóértekezleten egyebek mellett azt mondta: 

Ukrajna kiérdemelte, hogy véget érjen a háború, de – mint kiemelte – csak jól működő rendszer által lehet tartós és hosszantartó a béke.

Kijelentette: minden nemzetnek a világon, így Ukrajnának is joga van a szabadságot választania, joga van ahhoz, hogy döntsön a jövőjéről és megválaszthassa szövetségeseit. Ezért – mint hangsúlyozta – Észtország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a NATO-tagság felé vezető útján. Nemcsak azért, mert ez lenne a legjobb garancia Ukrajna békés jövője számára, hanem azért is, mert Ukrajna sokkal erősebbé tenné magát a NATO-t, és biztonságosabbá Európát – tette hozzá nyilatkozatában az észt elnök.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. szeptember 03. 13:59
"Ukrajna biztonságának alapját saját fegyveres erői jelenti, amelyeket a NATO már aktívan támogat." Hát azt meg mi a faszért?? Nem is nato tag.
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2025. szeptember 03. 13:54
"ébernek kell maradni" Éberség elvtársak!!
Válasz erre
1
0
fenris
2025. szeptember 03. 13:47
Bírom ezt a sok barmot ott fenn... ilyen erővel bárkire rá lehet ezt mondani, mert akit elkezdek fenyegetni meg bekeríteni, az a legveszélyesebb, hisz a végén még nem hagyja.
Válasz erre
2
0
haxima
2025. szeptember 03. 13:45
Ukrajna sokkal erősebbé tenné magát a NATO-t, és biztonságosabbá Európát Ja. Az egész balhé ezért kezdődött, de ennek a baromnak 3.5 év sem volt elég, h felfogja
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!