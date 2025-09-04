Ft
09. 05.
péntek
tétel Ukrajna Zelenszkij Kijev Vlagyimir Putyin tagság garancia eu

Már csak a magyar vétó áll az útjában az ukrán EU-csatlakozás technikai rajtjának

2025. szeptember 04. 23:02

Az ukrán elnök szerint a tagság nemcsak politikai, hanem gazdasági és geopolitikai értelemben is erősítést adna Ukrajnának.

2025. szeptember 04. 23:02
null

Ukrajna EU-csatlakozása külön tételként szerepel azok között a biztonsági garanciák között, amelyeket Kijev kér – jelentette be Zelenszkij a „Hajlandók koalíciója” párizsi ülését követő sajtótájékoztatón. Az ukrán elnök szerint a tagság nemcsak politikai, hanem gazdasági és geopolitikai értelemben is erősítést adna Ukrajnának, ezért kiemelt helyet kap a garanciarendszerben – írta meg a News Ukraine.

Az általunk elképzelt biztonsági garanciák között az EU-tagság számunkra gazdasági, politikai és geopolitikai biztonsági garanciákat jelent. Ezért a megközelítésünkben ez egy fontos pont, amelyet külön tételként emelünk ki

– mondta az elnök.

Zelenszkij korábban francia médiumoknak adott interjúban arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin tart Ukrajna sikerétől, beleértve az európai uniós csatlakozás lehetőségét is. Az Európai Unió a hírek szerint nem tud formális csatlakozási tárgyalásokat indítani Ukrajnával kizárólag Magyarország álláspontja miatt, mivel Budapest megvétózta a folyamat megkezdését. 

Ugyanakkor augusztus 27-én felmerült, hogy Litvánia javaslatot tett a technikai rajt elindítására Magyarország beleegyezése nélkül. A vilniusi elképzelés szerint a tárgyalások technikai megnyitását a többi 26 tagállam szintjén lehetne végrehajtani.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Összesen 5 komment

polárüveg
2025. szeptember 04. 23:40
Az ukrán vezetésnek jó a jelenlegi helyzet, egyelőre így látják. Azt gondolják, hogy majd a világ végéig fennmarad, hogy más országok pénzén háborúznak és működtetik az országukat, és nyúlják le a pénzeket, és osztanak vissza. De tisztelettel az ukrán harci erényeknek, mégis, hogy hívják azokat, akik nem önállóan termelik az éltető anyagot? Meddig lehet még ezt a giga pénzmosodát fenntartani a háborúzás ürügyén? És mikor jönnek rá az ukrán emberek, hogy megvezették őket, és mit veszítettek el - az ukrajnai elit és a nyugati elit vétke miatt? Isten óvja az ukrán népet és minden európai népet!
Válasz erre
3
0
Hohokam
2025. szeptember 04. 23:34
UkraiNO
Válasz erre
3
0
feketeviraag
2025. szeptember 04. 23:23
Tartsatok ki! Vétó továbbra is!
Válasz erre
4
0
apro_marosan_petergabor
2025. szeptember 04. 23:23
Kérdés, meddig áll ez a vétó, mi az ára?
Válasz erre
0
0
