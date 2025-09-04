Már csak a magyar vétó áll az útjában az ukrán EU-csatlakozás technikai rajtjának

Ukrajna EU-csatlakozása külön tételként szerepel azok között a biztonsági garanciák között, amelyeket Kijev kér – jelentette be Zelenszkij a „Hajlandók koalíciója” párizsi ülését követő sajtótájékoztatón. Az ukrán elnök szerint a tagság nemcsak politikai, hanem gazdasági és geopolitikai értelemben is erősítést adna Ukrajnának, ezért kiemelt helyet kap a garanciarendszerben – írta meg a News Ukraine.

Az általunk elképzelt biztonsági garanciák között az EU-tagság számunkra gazdasági, politikai és geopolitikai biztonsági garanciákat jelent. Ezért a megközelítésünkben ez egy fontos pont, amelyet külön tételként emelünk ki

– mondta az elnök.

Zelenszkij korábban francia médiumoknak adott interjúban arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin tart Ukrajna sikerétől, beleértve az európai uniós csatlakozás lehetőségét is. Az Európai Unió a hírek szerint nem tud formális csatlakozási tárgyalásokat indítani Ukrajnával kizárólag Magyarország álláspontja miatt, mivel Budapest megvétózta a folyamat megkezdését.

Ugyanakkor augusztus 27-én felmerült, hogy Litvánia javaslatot tett a technikai rajt elindítására Magyarország beleegyezése nélkül. A vilniusi elképzelés szerint a tárgyalások technikai megnyitását a többi 26 tagállam szintjén lehetne végrehajtani.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

