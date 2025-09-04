„Én nem bántottam senkit” – megszólalt a miskei kislány megölésével gyanúsított férfi

A 24 éves gyanúsított a bíróságon tagadta, hogy bántotta volna élettársa kétéves kislányát. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, apja elmondása szerint pedig ő maga adta fel a fiát a rendőrségen. A településen időközben a droghelyzet miatt önkéntes megfigyelő csoport alakult.

A férfit újságírók várták a bíróság épületénél; kerülte a tekinteteket, de néhány kérdésre válaszolt. „Miért ölte meg a kislányt? Miért bántotta?” – faggatták.

Nem bántottam senkit

– állította az RTL Híradó beszámolója szerint.

A vádirat előkészítése folyamatban van, a nyomozók a történtek időpontját hétfő reggelre rögzítették. Az ügyészség a szökés és elrejtőzés, a tanúk befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozott, amit a bíróság megalapozottnak talált. Négyessyné Bodó Marianna szóvivő közölte: „A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, a mai napon, az ügyészi indítvánnyal egyezően, egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.” A gyanú szerint a nevelőapa hétfő reggel ölte meg a gyermeket, majd csaknem egy napig rejtőzködött.

A férfi apja állítja, ő értesítette a rendőrséget, így sikerült kézre keríteni a bujkáló fiát. Úgy fogalmazott, sosem hitte volna, hogy a fia ilyesmire képes. A család többször vigyázott a kislányra, ezért különösen megrázó számukra a tragédia. A férfi és apja hónapok óta nem beszélt egymással a gyanúsított droghasználata miatt.