Orbán Viktor és Lázár János kemény üzenetet küldött a miskei gyermekgyilkossággal kapcsolatban (VIDEÓ)

Nem sokkal ezelőtt a bíróság letartóztatta a miskei gyerekgyilkossággal gyanúsított J. Dávidot, aki a hét elején élettársa alig kétéves lányát ölhette meg. A helyiek szerint a férfi rendszeresen élt kábítószerekkel. A miniszter videójában hangsúlyozta:

régóta hirdeti, hogy az ilyen bűncselekményeket a lehető legkeményebben kell büntetni.

„Most azonban az is bebizonyosodott, hogy a droggal szemben is keményen kell fellépnünk. A drogterjesztés, a drogozás súlyos bűncselekményekhez vezet. Azt mondják a helyiek, hogy az elkövető, a nevelőapa keményen drogozott. Most mindenki megértheti, hogy a drogterjesztésnek és a drogozásnak mi lehet a következménye. A drog bűncselekményt okoz, a drog halálhoz vezet, a drog halált okoz, a drog védtelen emberek áldozatát követeli” – fogalmazott Lázár János. Hozzátette: ezért kell következetesen fellépni az elkövetőkkel, a drogterjesztőkkel és mindenkivel szemben, aki drogot használ és másokat veszélyeztet.

A bejegyzést Orbán Viktor is megosztotta, és a következő üzenetet fűzte hozzá:

Minden létező eszközzel fel kell lépni a droghasználók és terjesztők ellen. Ilyen tragédia nem fordulhat elő!”

A gyanú szerint J. Dávid először egy közeli focipályához vitte Hanna holttestét, majd elrejtette egy kőkereszt mögött, végül gallyakkal és egy pléddel takarta le. A kislányt csak késő este találták meg, a szökésben lévő mostohaapára pedig másnap bukkantak rá.