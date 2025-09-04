Ft
Miske gyermekgyilkosság Lázár János Orbán Viktor

Orbán Viktor és Lázár János kemény üzenetet küldött a miskei gyermekgyilkossággal kapcsolatban (VIDEÓ)

2025. szeptember 04. 16:47

Az egész országot megrázta a tragédia.

2025. szeptember 04. 16:47
Az egész országot megrázta a Miskén történt tragédia: a gyanú szerint egy férfi meggyilkolta 22 hónapos nevelt lányát. A miskei gyerekgyilkosság kapcsán most Lázár János építési és közlekedési miniszter tett közzé egy videót közösségi oldalán, amelyet Orbán Viktor is megosztott.

Nem sokkal ezelőtt a bíróság letartóztatta a miskei gyerekgyilkossággal gyanúsított J. Dávidot, aki a hét elején élettársa alig kétéves lányát ölhette meg. A helyiek szerint a férfi rendszeresen élt kábítószerekkel. A miniszter videójában hangsúlyozta: 

régóta hirdeti, hogy az ilyen bűncselekményeket a lehető legkeményebben kell büntetni.

„Most azonban az is bebizonyosodott, hogy a droggal szemben is keményen kell fellépnünk. A drogterjesztés, a drogozás súlyos bűncselekményekhez vezet. Azt mondják a helyiek, hogy az elkövető, a nevelőapa keményen drogozott. Most mindenki megértheti, hogy a drogterjesztésnek és a drogozásnak mi lehet a következménye. A drog bűncselekményt okoz, a drog halálhoz vezet, a drog halált okoz, a drog védtelen emberek áldozatát követeli” – fogalmazott Lázár János. Hozzátette: ezért kell következetesen fellépni az elkövetőkkel, a drogterjesztőkkel és mindenkivel szemben, aki drogot használ és másokat veszélyeztet.

A bejegyzést Orbán Viktor is megosztotta, és a következő üzenetet fűzte hozzá: 

Minden létező eszközzel fel kell lépni a droghasználók és terjesztők ellen. Ilyen tragédia nem fordulhat elő!”

A gyanú szerint J. Dávid először egy közeli focipályához vitte Hanna holttestét, majd elrejtette egy kőkereszt mögött, végül gallyakkal és egy pléddel takarta le. A kislányt csak késő este találták meg, a szökésben lévő mostohaapára pedig másnap bukkantak rá. 

Nyitókép: baon.hu / Pozsgai Ákos

altercat1
2025. szeptember 04. 17:34
A gyerekgyilkosokat a sitten sem szeretik. A többi cigótól nagyobb lesz a büntetés.
Válasz erre
1
0
herbert
2025. szeptember 04. 17:14
Talán nem keményen üzengetni kéne, hanem kormányozni.
Válasz erre
0
5
namivan-2
2025. szeptember 04. 17:14
Mintha ezt az eseményt már többször átéltem volna itt Magyarországon. Olyan emberségesek vagyunk a (drogos és más) bűnözőkkel szemben, hogy nevetve oltják ki más életét. Nyomorult liberális törvénykezés. Jaj, de európai, akkor minden rendben van.
Válasz erre
2
0
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 04. 17:04
Régebben elnézőbb voltam a lájtosabb kábítószerekkel, ez mára nagyon megváltozott. Meg kell nézni mit művel az USA-val és Nyugat-Európával a drog. Zéró tolerancia.
Válasz erre
9
0
