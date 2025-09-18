Magyarországról áradoznak a németek: már Európa új központjáról beszélnek

Orbán Viktor miniszterelnök EU-tagságot és kínai kapcsolatokat ötvöző stratégiája sikeres: a BMW, Mercedes, Audi és több ázsiai autóipari óriás milliárdos beruházásokkal alakítják át Magyarországot az európai autóipar egyik központjává – írja a Die Welt.

A cikk szerint

a német gyártók vezetői hangsúlyozzák, döntéseikben a legnagyobb szerepet az oktatás színvonala és a kedvező üzleti környezet játszotta.

Ugyanakkor Anton Hofreiter zöldpárti EP-képviselő figyelmeztet arra, hogy hosszabb távon akár az autóipart is érintheti Orbán „magyarosítás” politikája.