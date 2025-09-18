Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Mercedes Németország Magyarország Audi Orbán Viktor Európai Unió BMW

Magyarországról áradoznak a németek: már Európa új központjáról beszélnek

2025. szeptember 18. 11:48

A német gyártók vezetői hangsúlyozzák, a Magyarországgal kapcsolatos döntéseikben a legnagyobb szerepet az oktatás színvonala és a kedvező üzleti környezet játszotta.

2025. szeptember 18. 11:48
null

Orbán Viktor miniszterelnök EU-tagságot és kínai kapcsolatokat ötvöző stratégiája sikeres: a BMW, Mercedes, Audi és több ázsiai autóipari óriás milliárdos beruházásokkal alakítják át Magyarországot az európai autóipar egyik központjává – írja a Die Welt.

A cikk szerint

a német gyártók vezetői hangsúlyozzák, döntéseikben a legnagyobb szerepet az oktatás színvonala és a kedvező üzleti környezet játszotta.

Ugyanakkor Anton Hofreiter zöldpárti EP-képviselő figyelmeztet arra, hogy hosszabb távon akár az autóipart is érintheti Orbán „magyarosítás” politikája.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. szeptember 18. 12:42
fotos88 2025. szeptember 18. 12:10 ..."Nagyot néznek majd ha megkapják az első fizetést Magyarországon :D"... A német nyuggerek nem a mi fizetésünket nézik, mikor tömegével telepednek le Magyarországon. Másrészt, hány Magyarországra költözött német ment vissza Németországba a cégtől kapott fizetése miatt ??
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. szeptember 18. 12:41
Cs72 Nem tudsz magyar helyesírással írni, idegen?
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. szeptember 18. 12:36
Cs72nemecsekerno-007-01 2025. szeptember 18. 12:27 ..."Szerinted miért vannak a béka segge alatt a Magyar bérek?"... Ha tudod, akkor mi a fasznak kérdezed ??? ... hahaha Találós kérdés: szerinted mely kormányok alatt lódul meg exponenciális mértékben a magyarok bére ?? NEM AKAROD TUDNI, de megmondom: mindig a Fidesz kormányok alatt.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. szeptember 18. 12:30
Magyarosítás rossz, iszlamosítás jó. Erre fokozottan odafigyelni, kedves németek. Már ha létezne egyáltalán bármiféle magyarosítás.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!