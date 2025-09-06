Ft
Magára haragította Trumpot az Európai Bizottság: újabb vámok jöhetnek

2025. szeptember 06. 06:43

Teljes fordulatszámon pörög a vámháború.

2025. szeptember 06. 06:43
Donald Trump amerikai elnök megfenyegette az Európai Bizottságot, miután a testület 2,95 milliárd dolláros bírsággal sújtotta a Google-t. Az amerikai elnök „megígérte”, hogy semmissé teszi a bírságot – írta az Euractiv.

Az Európai Bizottság szerint a Google megsértette a digitális hirdetési piacra vonatkozó versenytörvényeket. Trump pénteken a Truth Socialon közzétett bejegyzésében bírálta a döntést, és kijelentette, hogy „adminisztrációja nem tűri el ezeket a diszkriminatív intézkedéseket” a bírságra utalva. A bírság szerinte „gyakorlatilag olyan pénzt vesz el, amely egyébként amerikai beruházásokra és munkahelyekre menne”.

Trump azzal fenyegetőzött, hogy az Európai Bizottság bejelentésére válaszul vámokat és egyéb korlátozásokat vezet be az EU-val szemben.

Az elnök azt mondta, hogy az eljárást annak érdekében indítaná, hogy „semmissé tegye az adófizető amerikai vállalatokra kiszabott méltánytalan büntetéseket”. Az amerikai kormány weboldala szerint jelenleg csak három ország – Kína, Nicaragua és Brazília – áll ilyen vizsgálat alatt.

Alig egy hónapja Trump figyelmeztette a világ országait, hogy ne érvényesítsék digitális szabályaikat az amerikai nagy technológiai vállalatok ellen – akkor azonban nem emelte ki konkrétan az EU-t. Azt mondta, hogy „jelentős további vámokkal” és az amerikai technológia és félvezetők exportkorlátozásaival fog visszavágni az ilyen országok ellen.

A Google-ra kiszabott bírság bemutatásakor pénteken egy bizottsági szóvivő hangsúlyozta, hogy a Google elleni bírság független az EU–USA kereskedelmi tárgyalásoktól.

Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 06. 07:18
"miután a testület 2,95 milliárd dolláros bírsággal sújtotta a Google-t." Kell a "píz" az Ukránoknak.
Válasz erre
1
0
Asperrimus
2025. szeptember 06. 07:12
Donald Trumpnál semmi sem független a kereskedelmi tárgyalásoktól. A bizottsági szóvivő azt hiszi, hogy Trump elnök ugyanolyan bürokrata, mint ők. Trump elnök soha nem fog bizottságot összehívni, ha gyors döntést kell hozni. Valószínűleg azon az állásponton van, hogy jobb utólag bocsánatot kérni, ha úgy alakul, mint előtte engedélyt. Amíg az EU tökörészik, addig ő elüzletelget, megállapodik Putyinnal, és utána rákényszeríti az alkut Európára és Ukrajnára.
Válasz erre
1
0
egyszeri
•••
2025. szeptember 06. 07:08 Szerkesztve
Mindegy milyen kormány van Amerikában, Európát nem engedheti a fejére nőni. Az EU létrehozásával már kihúzták a gyufát de az euróval tették rá a pontot az i-re!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 06. 06:58
Az unió tudja, hogy olcsó energia csak Amerikából jöhet jó nagy vámokkal...DDD
Válasz erre
4
0
