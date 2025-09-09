Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Párizs Franciaország mecset disznó

Levágott disznófejekkel gyaláztak meg több mecsetet Párizsban

2025. szeptember 09. 11:33

A belügyminiszter is megszólalt az ügyben.

2025. szeptember 09. 11:33
null

Disznófejeket találtak kedd reggel több mecset épülete előtt a francia főváros, illetve a párizsi agglomeráció területén – jelentette be a párizsi rendőrség az X-en.

A rendőrfőkapitány közölte: nyomozást indítottak „a gyalázatos tettek” elkövetői ellen. Bruno Retailleau belügyminiszter X-en „mérhetetlen hitványságnak” nevezte a vallási helyszínek elleni provokációt.

Az AFP francia hírügynökség a rendőrségtől úgy értesült, hogy a disznófejeket közterületen találták meg Párizsban, illetve a fővárostól keletre eső Seine-Saint-Denis-ben és délnyugatra, Hauts-de-Seine-ben.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Freepik)

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hohokam
2025. szeptember 09. 12:11
Ez vagy béna reakció, vagy egy muszlim-hergelő muszlim-érdeknek megfelelő provokáció.
Válasz erre
0
0
ujujuj
2025. szeptember 09. 12:11
Magányos elkövető, meg kell várni a teljes kivizsgálást, hogy iszlamofób cselekmény történt-e. Egy ember ballépése miatt nem bélyegezhető meg egy teljes közösség. Legalábbis amikor az allahuakbaros kecskebaszók lemészárolnak 20-30 embert, ez szokott lenni a hivatalops álláspont. (Je suis francia szélsőséges)
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. szeptember 09. 12:09
A betelepítők sem esznek disznót.
Válasz erre
0
0
nemturista
2025. szeptember 09. 12:01
Már csak az a kérdés,hogy ki és miért csinálta,mert hogy nem Jean a helyi hentes az borítékolható....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!