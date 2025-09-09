Levágott disznófejekkel gyaláztak meg több mecsetet Párizsban

Disznófejeket találtak kedd reggel több mecset épülete előtt a francia főváros, illetve a párizsi agglomeráció területén – jelentette be a párizsi rendőrség az X-en.

A rendőrfőkapitány közölte: nyomozást indítottak „a gyalázatos tettek” elkövetői ellen. Bruno Retailleau belügyminiszter X-en „mérhetetlen hitványságnak” nevezte a vallási helyszínek elleni provokációt.

Az AFP francia hírügynökség a rendőrségtől úgy értesült, hogy a disznófejeket közterületen találták meg Párizsban, illetve a fővárostól keletre eső Seine-Saint-Denis-ben és délnyugatra, Hauts-de-Seine-ben.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Freepik)