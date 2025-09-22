Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelországban ukrán vádlott határőrség

Lengyelországban nincs maradása az ukránoknak: sorra toloncolják ki a menedékkérőket

2025. szeptember 22. 22:34

Hat embert letartóztattak és közülük ötöt már ki is toloncoltak a lengyel hatóságok a hosszú bűnlajstromuk miatt.

2025. szeptember 22. 22:34
null

A lengyel hatóságok egyre szigorúbb intézkedésekbe kezdtek, azokkal szemben, akik veszélyeztetik a közrendet és a közbiztonságot – számolt be a Világgazdaság.

A határőrök hat ukrán állampolgárt vettek őrizetbe, akik különféle törvénysértéseket követtek el.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elkövetőket ki is toloncolják az országból. Ötük már el is hagyta Lengyelországot.

Malgorzata Potoczna, a lengyel határőrség szóvivője elmondta, hogy a férfiakat a hétvégén tartóztatták le.

Az ukrán vádlottak bűncselekményei között ittas vezetés, adócsalás, lopás, rongálás, zaklatás és fizikai erőszak is szerepel.

Ez elkövetőket több éves beutazási tilalommal is sújtották, amely az egész schengeni övezetre vonatkozik. 

Nem ez az első eset, hogy Lengyelországból bűncselekményt elkövetetteket toloncolnak ki. A Nadodrzanskie Határőrség adatai szerint 2025 eleje óta már 300 külföldit toloncoltak ki hasonló okokból.

Nyilatkozat: ANEK SKARZYNSKI / AFP

***

 

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
juhus-61-62
2025. szeptember 22. 22:56
miva'?!?! ezek a tusk/óféle polákok má'maguk se tuGGYák bakker, h. ki kivel, és ki ellen jó nagy tesztoszteron/drogosfaxt kap6ott ez a zeu"nigger"/usademokrata csicska pfff
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!