Lengyelországban nincs maradása az ukránoknak: sorra toloncolják ki a menedékkérőket

Újabb szintre emeli a háborút az elnök.
Hat embert letartóztattak és közülük ötöt már ki is toloncoltak a lengyel hatóságok a hosszú bűnlajstromuk miatt.
A lengyel hatóságok egyre szigorúbb intézkedésekbe kezdtek, azokkal szemben, akik veszélyeztetik a közrendet és a közbiztonságot – számolt be a Világgazdaság.
A határőrök hat ukrán állampolgárt vettek őrizetbe, akik különféle törvénysértéseket követtek el.
Az elkövetőket ki is toloncolják az országból. Ötük már el is hagyta Lengyelországot.
Malgorzata Potoczna, a lengyel határőrség szóvivője elmondta, hogy a férfiakat a hétvégén tartóztatták le.
Az ukrán vádlottak bűncselekményei között ittas vezetés, adócsalás, lopás, rongálás, zaklatás és fizikai erőszak is szerepel.
Ez elkövetőket több éves beutazási tilalommal is sújtották, amely az egész schengeni övezetre vonatkozik.
Nem ez az első eset, hogy Lengyelországból bűncselekményt elkövetetteket toloncolnak ki. A Nadodrzanskie Határőrség adatai szerint 2025 eleje óta már 300 külföldit toloncoltak ki hasonló okokból.
