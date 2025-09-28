Lengyelország készültségben: életbe lépett a légtérzár

Mint arról beszámoltunk, szombatról vasárnapra virradó éjjel Oroszország tömeges rakéta- és dróntámadást indított Kijev és több ukrán város ellen, nehézbombázókat is bevetve, ami országszerte légiriadót váltott ki. Ennek következményeként ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén – közölte vasárnap a lengyel hadsereg. A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak; az intézkedés megelőző jellegű, célja a légtér biztonságának szavatolása és a lakosság védelme.

A fegyveres erők X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő hosszú hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.

A lengyel hadsereg hangsúlyozta, és ezzel igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés.