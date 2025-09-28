Lengyelország készültségben: életbe lépett a légtérzár

Brutális ostrom alá került Kijev: orosz nehézbombázók és drónok támadtak
Kijevben és Zaporizzsjában súlyos károk keletkeztek.
A fegyveres erők tájékoztattak a riasztásról.
Mint arról beszámoltunk, szombatról vasárnapra virradó éjjel Oroszország tömeges rakéta- és dróntámadást indított Kijev és több ukrán város ellen, nehézbombázókat is bevetve, ami országszerte légiriadót váltott ki. Ennek következményeként ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén – közölte vasárnap a lengyel hadsereg. A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak; az intézkedés megelőző jellegű, célja a légtér biztonságának szavatolása és a lakosság védelme.
A fegyveres erők X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő hosszú hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.
A lengyel hadsereg hangsúlyozta, és ezzel igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés.
A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai alapján a korlátozás Lublin és Rzeszów térségét érintette, és vasárnap hajnali 4 óráig volt érvényben.
Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor Ukrajna-szerte légiriadó volt érvényben. Kijev megyében a fővároson kívüli kerületekben több ház és középület is lángra kapott a „tömeges ellenséges támadás” következtében. A legsúlyosabb károkról Kijev és Zaporizzsja számolt be. A fővárosban egy ötemeletes épület részben megsemmisült, és több kerületben a lakóépületek infrastruktúrája is megsérült – írták a regionális hatóságok közleményei.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Javier Torres/AFP