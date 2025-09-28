Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország légtérzár ukrajna oroszország

Lengyelország készültségben: életbe lépett a légtérzár

2025. szeptember 28. 10:54

A fegyveres erők tájékoztattak a riasztásról.

2025. szeptember 28. 10:54
null

Mint arról beszámoltunk, szombatról vasárnapra virradó éjjel Oroszország tömeges rakéta- és dróntámadást indított Kijev és több ukrán város ellen, nehézbombázókat is bevetve, ami országszerte légiriadót váltott ki. Ennek következményeként ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén – közölte vasárnap a lengyel hadsereg. A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak; az intézkedés megelőző jellegű, célja a légtér biztonságának szavatolása és a lakosság védelme.

A fegyveres erők X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő hosszú hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.

A lengyel hadsereg hangsúlyozta, és ezzel igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés.

Ezt is ajánljuk a témában

A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai alapján a korlátozás Lublin és Rzeszów térségét érintette, és vasárnap hajnali 4 óráig volt érvényben.

Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor Ukrajna-szerte légiriadó volt érvényben. Kijev megyében a fővároson kívüli kerületekben több ház és középület is lángra kapott a „tömeges ellenséges támadás” következtében. A legsúlyosabb károkról Kijev és Zaporizzsja számolt be. A fővárosban egy ötemeletes épület részben megsemmisült, és több kerületben a lakóépületek infrastruktúrája is megsérült – írták a regionális hatóságok közleményei.

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: Javier Torres/AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. szeptember 28. 12:23
Az a kb 6 milliós balti népesség, melynek az eu normán - nyomtávú szuper vasutat építene, vajon miért nem vásárol - akár közösen - vadászgépeket. Vajon miért kell rendszeresen magyar gépeknek védeni a balti csivavák légterét. Másra nem képesek, csak Oroszország hergelésére.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2025. szeptember 28. 12:14 Szerkesztve
Remek gleiwitzi sivalkodás, polákparaszt-hergelés. Ukrajna nyugati részét érő támadásra hivatkoznak. Ukrajna nyugati részét semmilyen támadás nem érte, légiriadó sem volt. 0-5 óráig az uniós polgári repülőtereken alapból tilos a légiforgalom.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 28. 12:06
sok huho semmiert
Válasz erre
0
0
kir2vik
2025. szeptember 28. 11:50
Hisztike. Csak sokba kerül.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!