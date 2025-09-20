Leköszönő MI6-főnök: Putyin hazudik a világnak, a népének, talán még magának is

„Veszélyben a világrend” – kongatja a vészharangot az amerikai és a brit hírszerzés vezetője
Kína, Oroszország és a terroristák miatt is aggódnak a hírszerzők.
Richard Moore szerint az orosz hadsereg messze elmaradt az eredeti céljától, hogy gyorsan elfoglalja egész Ukrajnát, a növekvő költségek között már több mint egymillió áldozat is szerepel.
Az MI6 leköszönő vezetője elítélte Oroszország ukrajnai invázióját, mondván, Vlagyimir Putyin „többet harapott, mint amennyit meg tud rágni” – írja a The Guardian. Richard Moore, akit az MI6-nál C néven ismernek, Isztambulban tartott búcsúbeszédében elmondta, bár Oroszország valószínűleg nem fog győzni a csatatéren, ügynöksége kémeket toboroz Oroszországban és világszerte, hogy visszavágjon.
„Putyin megpróbálta meggyőzni a világot, hogy Oroszország győzelme elkerülhetetlen, de hazudik. Hazudik a világnak. Hazudik a népének. Talán még magának is hazudik” – mondta Moore. „De nem szabad hinni neki. Vagy olyan erővel ruházzuk fel, amellyel nem rendelkezik.”
Moore szerint az oroszok harctéri győzelmei továbbra is csekélyek, és hatalmas költségekkel járnak, mivel az elnök hadserege messze elmaradt az eredeti céljától, hogy gyorsan elfoglalja egész Ukrajnát. A növekvő költségek között már több mint egymillió áldozat is szerepel –
ezek negyede „rosszul kiképzett katona Oroszország legszegényebb régióiból”, akiket „húsdarálóba tettek”
– mondta.
Moore, aki korábban Ankarában volt nagykövet, úgy tűnik, Isztambulban döntött úgy, hogy kémeket toboroz, mivel Törökországba sok orosz látogató érkezik, és az ország közel van Ukrajnához. A volt titkosszolgálati főnök szerint Irán, Kína és Észak-Korea egyaránt segítette Putyin ukrajnai háborúját, lehetővé téve számára, hogy elkerülje a lehetséges belső összeomlást vagy a elkerülhetetlen tűzszüneti megállapodást.
„Végül, ha kitartunk, Putyinnek be kell látnia, hogy vagy kockáztatja a saját hatalmát fenyegető gazdasági és politikai válságot, vagy észszerű megállapodást köt” – mondta. „Ez egy olyan döntés, amellyel már korábban is szembesülnie kellett volna, ha nem kap külső segítséget.”
Fotó: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP