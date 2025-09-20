Leköszönő MI6-főnök: Putyin hazudik a világnak, a népének, talán még magának is

„Putyin megpróbálta meggyőzni a világot, hogy Oroszország győzelme elkerülhetetlen, de hazudik. Hazudik a világnak. Hazudik a népének. Talán még magának is hazudik” – mondta Moore. „De nem szabad hinni neki. Vagy olyan erővel ruházzuk fel, amellyel nem rendelkezik.”

Moore szerint az oroszok harctéri győzelmei továbbra is csekélyek, és hatalmas költségekkel járnak, mivel az elnök hadserege messze elmaradt az eredeti céljától, hogy gyorsan elfoglalja egész Ukrajnát. A növekvő költségek között már több mint egymillió áldozat is szerepel –