Kormányra került a mesterséges értelem Albániában – így védekeznek a korrupció ellen

Albánia kormánya kinevezte a világ első mesterséges intelligencia által generált kormányzati „miniszterét”, azzal a céllal, hogy az országot „korrupciómentessé” tegye – írja az Euronews.

A digitális asszisztens neve Diella, ami Napot jelent, és január óta tanácsokat ad az embereknek az online kormányzati szolgáltatások használatához. Csütörtökön Albánia miniszterelnöke, Edi Rama bejelentette a digitális miniszter kinevezését a kabinetjébe.

Diellára bízzák a közbeszerzésekkel kapcsolatos összes döntést, így azok »100 százalékban korrupciómentesek« lesznek

– mondta Rama kormányfő, hozzátéve, hogy „minden, a pályázati eljárásban érintett közpénz tökéletesen átláthatóvá válik”.

A közbeszerzések nyerteseinek emberek általi kiválasztását „lépésről lépésre” fogják eltávolítani a kormányzati minisztériumokból – folytatta Rama, hangsúlyozva: a mesterséges intelligencia biztosítani fogja, hogy „a pályázati eljárásban szereplő összes közkiadás 100 százalékban tiszta legyen”.