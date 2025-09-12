Ft
Kormányra került a mesterséges értelem Albániában – így védekeznek a korrupció ellen

2025. szeptember 12. 18:08

A digitális asszisztens neve Diella, ami Napot jelent, és január óta tanácsokat ad az embereknek az online kormányzati szolgáltatások használatához.

null

Albánia kormánya kinevezte a világ első mesterséges intelligencia által generált kormányzati „miniszterét”, azzal a céllal, hogy az országot „korrupciómentessé” tegye – írja az Euronews.

A digitális asszisztens neve Diella, ami Napot jelent, és január óta tanácsokat ad az embereknek az online kormányzati szolgáltatások használatához. Csütörtökön Albánia miniszterelnöke, Edi Rama bejelentette a digitális miniszter kinevezését a kabinetjébe.

Diellára bízzák a közbeszerzésekkel kapcsolatos összes döntést, így azok »100 százalékban korrupciómentesek« lesznek

– mondta Rama kormányfő, hozzátéve, hogy „minden, a pályázati eljárásban érintett közpénz tökéletesen átláthatóvá válik”.

A közbeszerzések nyerteseinek emberek általi kiválasztását „lépésről lépésre” fogják eltávolítani a kormányzati minisztériumokból – folytatta Rama, hangsúlyozva: a mesterséges intelligencia biztosítani fogja, hogy „a pályázati eljárásban szereplő összes közkiadás 100 százalékban tiszta legyen”.

Tavaly Albánia a 180 ország közül a 80. helyen állt a Transparency International korrupciós indexében, amely az államokat a közszférában tapasztalható korrupció mértéke alapján rangsorolja.

A nyitóképen: Diella, a mesterséges értelem (forrás: Edi Rama Fb)

 

 

fintaj-2
2025. szeptember 12. 19:29
Látszólag jó az irány, csak a kérdés az, hogy azokban a pályázatokban amikor nem csak haszonelvűséget, hanem a nemzeti stratégiai érdekeket is számba kell venni, hogyan dönt.
Gyuri05
2025. szeptember 12. 18:52
Ki programozta Diella-t? Mert lehet, hogy az korrupt. Jó kis kettős lesz.
