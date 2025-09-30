Kínos bakiba futott bele az AfD-s képviselő: évekig egy kínai kémmel dolgozott

Bizonyságot nyert, hogy kínai kém volt Maximilian Krah korábbi AfD-s EP-képviselő asszisztense, Csian G. – írja a Sky News.

Az előző parlamenti ciklusban az AfD színeiben politizáló, azóta a frakcióból nácibotránya miatt eltanácsolt képviselő asszisztense 2002 óta dolgozott egy kínai titkosszolgálatnak.

Az ügyben eljáró drezdai területi bíróság fényt derített arra is, hogy a német állampolgársággal rendelkező asszisztens rendszeresen jelentett az Európai Parlamentben zajló tárgyalásokról és az ott hozott döntésekről a kínai szolgálatoknak. Csian G. 4 év és 9 hónap börtönbüntetést kapott.

A kínai külügyminisztérium a konkrét ügy részleteit nem kívánta kommentálni, ám elmondta: