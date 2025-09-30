Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
afd Kína nácibotrány Németország Maximilian Krah Európai Parlament

Kínos bakiba futott bele az AfD-s képviselő: évekig egy kínai kémmel dolgozott

2025. szeptember 30. 19:18

Most született meg az ítélet.

2025. szeptember 30. 19:18
null

Bizonyságot nyert, hogy kínai kém volt Maximilian Krah korábbi AfD-s EP-képviselő asszisztense, Csian G. – írja a Sky News.

Az előző parlamenti ciklusban az AfD színeiben politizáló, azóta a frakcióból nácibotránya miatt eltanácsolt képviselő asszisztense 2002 óta dolgozott egy kínai titkosszolgálatnak.

Az ügyben eljáró drezdai területi bíróság fényt derített arra is, hogy a német állampolgársággal rendelkező asszisztens rendszeresen jelentett az Európai Parlamentben zajló tárgyalásokról és az ott hozott döntésekről a kínai szolgálatoknak. Csian G. 4 év és 9 hónap börtönbüntetést kapott.

A kínai külügyminisztérium a konkrét ügy részleteit nem kívánta kommentálni, ám elmondta: 

„Kína határozottan ellenzi az úgynevezett »kínai kémveszély« szenzacionalizálását, és az érintett feleket arra biztatja, hogy hagyjanak fel a pletykák terjesztésével, Kína gyalázásával és rágalmazásával, és a Kína-ellenes politikai manipulációval.”

Az AfD tavaly eltávolította európai parlamenti listájáról Krah-t, miután az egy olasz lap kérdésére úgy fogalmazott, hogy a náci SS nem minden tagja volt háborús bűnös. Bár európai parlamenti munkáját nem folytathatta, a Bundestagban Krah mégis mandátumot nyert idén februárban.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!