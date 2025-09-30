Kínos bakiba futott bele az AfD-s képviselő: évekig egy kínai kémmel dolgozott

Több mint 10 év után hozta meg a józan döntést Németország: elkezdődött a szír migránsok kitoloncolása
Németország szeretne megállapodni Szíriával és mihamarabb kitoloncolni a bűnözőket és az illegális bevándorlókat.
Most született meg az ítélet.
Bizonyságot nyert, hogy kínai kém volt Maximilian Krah korábbi AfD-s EP-képviselő asszisztense, Csian G. – írja a Sky News.
Az előző parlamenti ciklusban az AfD színeiben politizáló, azóta a frakcióból nácibotránya miatt eltanácsolt képviselő asszisztense 2002 óta dolgozott egy kínai titkosszolgálatnak.
Az ügyben eljáró drezdai területi bíróság fényt derített arra is, hogy a német állampolgársággal rendelkező asszisztens rendszeresen jelentett az Európai Parlamentben zajló tárgyalásokról és az ott hozott döntésekről a kínai szolgálatoknak. Csian G. 4 év és 9 hónap börtönbüntetést kapott.
A kínai külügyminisztérium a konkrét ügy részleteit nem kívánta kommentálni, ám elmondta:
„Kína határozottan ellenzi az úgynevezett »kínai kémveszély« szenzacionalizálását, és az érintett feleket arra biztatja, hogy hagyjanak fel a pletykák terjesztésével, Kína gyalázásával és rágalmazásával, és a Kína-ellenes politikai manipulációval.”
Az AfD tavaly eltávolította európai parlamenti listájáról Krah-t, miután az egy olasz lap kérdésére úgy fogalmazott, hogy a náci SS nem minden tagja volt háborús bűnös. Bár európai parlamenti munkáját nem folytathatta, a Bundestagban Krah mégis mandátumot nyert idén februárban.
Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP