Újabb botrányos mozgósítás Ukrajnában: ágyhoz kötött idős férfi maradt magára, miután egyetlen fiát elhurcolták
Egy ágyhoz kötött idős bácsi maradt egyedül.
Egy katonatiszt kendőzetlen véleménycikkben bírálta az ukrán politikusokat: szerinte gyávák, mert nem mernek szembenézni az ország legnagyobb problémájával, a mozgósítással.
Pavlo Kazarin, katonatiszt, a civil életében újságíró és publicista, az Ukrajinszka Pravdán megjelent cikkében a mozgósítás problémájáról ír. Emlékeztet arra, hogy 1966-ban Robert McNamara amerikai védelmi miniszter csökkentette a követelményeket az amerikai hadseregbe behívott újoncokkal szemben. A projektet a 70-es évek elején lezárták, és az amerikai történelemben „McNamara's Morons” – „McNamara debiljei” néven maradt fenn.
„Ezt a történetet az oktatóközpontból hazafelé idéztük fel. A szakaszparancsnokkal mentünk oda, hogy kadétokat válasszunk a századunkba. A 80 újoncból ötöt sikerült kiválasztani. A többségük teljesen olyan, mint az amerikai hadsereg 60 évvel ezelőtti kísérletének áldozatai” – írja Kazarin.
A katonatiszt szerint ma azokat küldik be az ukrán hadseregbe, akik nem tudtak maguknak mentesítést és diákigazolványt vásárolni.
2022-ben az ukrán hadseregben 7 ezer katona hagyta el önkényesen részlegét. 2023-ban 17 ezren, 2024-ben már 68 ezren voltak ezek. És 2025 első hét hónapjában ez a szám már elérte a 110 ezret.
A katonai ombudsman Olga Resetilova szerint többségük olyan újonc, aki a kiképzőközpontokból menekül el.
Dmitro Kuharcsuk, az Ukrán Fegyveres Erők parancsnokhelyettese erős nyilatkozatot tett.
Kazarin arról ír, hogy hivatalosan a hatóságok azt állítják, hogy a mozgósítással nincs probléma az országban: havonta 30 ezer ember lép be a hadseregbe. „De statisztikailag körülbelül minden második később dezertál. És akik eljutnak az egységekhez, azok sem mindig jelentik a probléma megoldását.”
„Legyünk őszinték. Az összes probléma közül, amellyel Ukrajna ma szembesül, a legnagyobb a mozgósítás” – szögezi le a szerző.
„Ez a legfontosabb téma a katonák számára és ez a legfontosabb téma a civilek számára is. A behívó megváltoztatja az életedet és próbatétel elé állítja a családokat. A közösségi média pánikot kelt, és mindenki, aki nem kapott behívót, aggodalommal teli légkörben él” – jegyzi meg Kazarin, majd hozzáteszi: ez a legfontosabb téma az állam számára is. „Az ország védelméhez fegyverekre, pénzre és emberekre van szükség.
Ha valaha az ellenség áttöri a frontot, akkor a jövő történészei azt fogják írni, hogy Ukrajna vereségének oka az volt, hogy az ukránok nem álltak készen megvédeni az országot.”
A katonatiszt szerint ugyanakkor az ország legfontosabb problémájának megoldásával ma a szárazföldi haderő egyik szervezeti egysége foglalkozik. „Nem a Védelmi Minisztérium. Nem a Minisztertanács. Nem az Elnöki Hivatal. Ukrajna túlélését meghatározó feladatokat egy haderőnemre bízták.”
Mint írja, ezeknek az embereknek nincs joguk bármit kezdeményezni a törvényhozásban. A szárazföldi haderő nem foglalkozik a politikával. Kazarin szerint a mozgósítás témáját csak azért bízták rájuk, mert egyenruhát viselnek és nem vitatják a parancsokat. Hozzáteszi: „Amíg ők foglalkoznak a népszerűtlen témával, a többieknek nem kell aggódniuk saját népszerűségük miatt.”
A katonatiszt úgy folytatja: „a léket kapott hajó megmentésével az alsó fedélzeten lévő matrózok foglalkoznak, mert a legénység többi tagja fontosabb dolgokkal van elfoglalva.
A háború negyedik évében ezt már nem lehet mással magyarázni, csak a felelősségvállalás hárításával.
A politikusok továbbra is a választásokra gondolnak, amelyeket az ország talán meg sem ér.”
Ukrajnában utoljára 2019-ben választottak elnököt, és bár a mandátum 2024-ben lejárt volna, a háborús helyzetre hivatkozva a választást elhalasztották.
Kazarin szerint a probléma az, hogy az állam nem meri meglépni a teljes szükséges mozgósítást. Bármilyen a behívókkal kapcsolatos téma, annyira népszerűtlenné vált, hogy a politikusok minden áron igyekeznek elkerülni. Mint írja, a dezertőrök pártja annyira befolyásossá vált, hogy a hatalom és az ellenzék nem mernek vele vitatkozni. „Az ország túlélését meghatározó kérdéseket senki sem vitatja meg, kivéve a katonákat.”
„Lesz-e valaki, aki a katonaságon kívül foglalkozni fog a mozgósítással? Rendet tesznek-e a rendszerben? Mi lesz a hamis diákokkal? A színlelt rokkantakkal és a látszólagos gondviselőkkel? Meglátogatja-e az SZBU azokat, akik a közösségi médiában a mozgósítás ellen agitálnak?” – kérdezi a szerző.
A mozgósítás mint téma Kazarin szerint annyira népszerűtlen lett, hogy végül azokra lőcsölték, akikért nem kár. Vagyis a katonákra. Ennek eredményeként a hadsereg hajóterébe továbbra is folyik be a víz – zárja cikkét az ukrán katonatiszt.
Fotó: Gints Ivuskans / AFP