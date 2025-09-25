Kíméletlen kritika az Ukrajinszka Pravdában: „Zelenszkijék csak a választásokra gondolnak, amit Ukrajna talán meg sem ér”

Kazarin arról ír, hogy hivatalosan a hatóságok azt állítják, hogy a mozgósítással nincs probléma az országban: havonta 30 ezer ember lép be a hadseregbe. „De statisztikailag körülbelül minden második később dezertál. És akik eljutnak az egységekhez, azok sem mindig jelentik a probléma megoldását.”

„Legyünk őszinték. Az összes probléma közül, amellyel Ukrajna ma szembesül, a legnagyobb a mozgósítás” – szögezi le a szerző.

„Ez a legfontosabb téma a katonák számára és ez a legfontosabb téma a civilek számára is. A behívó megváltoztatja az életedet és próbatétel elé állítja a családokat. A közösségi média pánikot kelt, és mindenki, aki nem kapott behívót, aggodalommal teli légkörben él” – jegyzi meg Kazarin, majd hozzáteszi: ez a legfontosabb téma az állam számára is. „Az ország védelméhez fegyverekre, pénzre és emberekre van szükség.