tolmács Vlagyimir Putyin Hszi Csin-ping

Ki nem találná, miről beszélgetett Hszi Csin-ping és Putyin

2025. szeptember 04. 14:37

Egy bekapcsolva hagyott mikrofon felvette, hogy miről beszélgetett Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping. Eláruljuk: nem az időjárásról.

null

Miről beszélgetnek a világ vezető politikusai a csúcstalálkozók és megbeszélések között? Gyakran lekapják a fotósok, hogy a különböző politikusok egymással suttognak vagy nevedgélnek. Időnként egy-egy bekapcsolva hagyott mikrofon leleplezi, miként pletykálkodnak egymásról. Most a pekingi találkozóról szivárgott ki, hogy miről beszélgetett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök – számolt be a CNN.

Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun az erkélyen/STR / KCNA VIA KNS / AFP
Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun az erkélyen/STR / KCNA VIA KNS / AFP
 

Hszi Csin-pingnek szerdán bekapcsolva maradt a mikrofonja, amint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel arról beszélgettek, hogy lehetséges-e 150 évig élni.

A 72 éves kínai vezető és orosz, illetve észak-koreai kollégái közötti beszélgetést élő videó közvetítés rögzítette, miközben egymás mellett sétáltak a Tiananmen téri nézőtér felé. 

A ritka mikrofonbejátszás közvetlenül azután történt, hogy a 26 nemzetközi vezető csoportképét elkészítették Pekingben. A fotózás után Hszi, Putyin és Kim a tolmácsok segítségével beszélgettek, amelyet a mikrofonok részben rögzítettek.

Az audió szakadozik, de az elején hallható, ahogy Hszi kínaiul azt mondja Kimnek: „Én is nagyon örülök. Rég találkoztunk utoljára.” Kim tolmácsán keresztül válaszol, hogy hat éve látták egymást utoljára.

A videó későbbi részében Hszi anyanyelvén azt mondja: 

Manapság a 70 év felettiek még fiatalok.”

Miután egy széles látószögű felvételben a három vezető közül nehéz megkülönböztetni, ki beszél, egy orosz tolmács jelenik meg, aki Hszi szavait fordítja, és Putyinnak azt mondja: „Régebben az emberek ritkán éltek 70 évnél tovább, de manapság 70 évesen…” Az audió nehezen hallható, de a mondat azzal végződik, hogy „még mindig gyerek”.

Pillanatokkal később, miközben egy lejtőn felmennek a Tiananmen tér felé, egy tolmács, aki feltehetően Putyint tolmácsolja, a következőket mondja Hszi Csin-pingnek: 

„Néhány éven belül, a biotechnológia fejlődésével, az emberi szervek folyamatosan átültethetők lesznek, így (az emberek) egyre fiatalabbak maradhatnak, sőt, akár halhatatlanná is válhatnak.”

Xi ezután azt mondja: 

„Az előrejelzések szerint ebben a században az emberek akár 150 évig is élhetnek.”

Az orosz tolmács ezt továbbítja Putyinnak, nagyjából ugyanazt a mondatot ismételve: „Vannak előrejelzések, hogy korunkban az emberek akár 150 évig is élhetnek.”

***

 

