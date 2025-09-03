Kezdetét vette a harc: végre megmutatta az igazi arcát az Európai Bizottság

Az erdélyi kezdeményezők elfogadhatatlannak tartják az Európai Bizottságnak a nemzeti kisebbségek védelmére indított polgári kezdeményezésre adott elutasító válaszát, és az ügy folytatását ígérik.

Számunkra ez a döntés elfogadhatatlan”

– reagált a bizottság szerdán délután ismertetett döntésére Izsák Balázs, a polgári kezdeményezést elindító Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a Facebook-oldalán. Mint írta, az uniós intézmény szerdán 16 órakor arról tájékoztatta őket, hogy nem kezdeményez jogalkotást a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezés alapján. „Ez egyenértékű az elutasítással” – írta Izsák Balázs.

Hozzátette: az SZNT számára ezzel „a küzdelem nem ért véget”.

Azt ígérte, hogy miután elemzik a 25 oldalas indoklást, ismertetik a további cselekvési tervet. Izsák Balázs korábban azt jelezte, hogy elutasító válasz esetén bírósághoz fordulnak az ügyben.

„Elkeserítőnek és felháborítónak” tartja a brüsszeli döntést Vincze Loránt EP-képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke is. Ő is jelezte, hogy „a küzdelem az őshonos nemzeti közösségek ügyének európai támogatásáért folytatódik”.