Kemény üzenetet kaptak Magyar Péterék: itt az ideje visszavonulót fújni az ukrán csatlakozás ügyében

Brutális beismerés Kulebától: Ukrajna EU-csatlakozása „megölné” az európai gazdákat
Dmitro Kuleba szerint sem Ukrajna, sem az Európai Unió nem áll készen az ukrán EU-csatlakozásra.
A Fidesz frakcióvezetője idézte a volt ukrán külügyminisztert, aki szerint Ukrajna jelenlegi állapotában nem áll készen az uniós tagságra.
Mint arról beszámoltunk, Dmitro Kuleba, egykori ukrán külügyminiszter elismerte, hogy
Ukrajna jelenlegi állapotában nem áll készen az uniós tagságra, mert az súlyos következményekkel járna Európa számára.
Kuleba kiemelte, hogy az ukrán mezőgazdasági szektor jelenlegi formájában összeegyeztethetetlen az európai agrárpiaccal.
„Ha a jelenlegi állapotban csatlakoznánk, azzal gyakorlatilag megölnénk az európai gazdákat, ami társadalmi tiltakozásokat váltana ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban és más országokban, végső soron az EU összeomlásához vezetve” – idézte az ukrán diplomácia volt vezetőjét az Unian ukrán hírportál.
Erre a nyilatkozatra reagált közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Mint fogalmazott,
akkor most igazunk volt, vagy igazunk volt?”
– emlékeztetett arra, hogy magyar kormány és több szakértő is jó ideje azt hangoztatja, hogy az ukrán agrárpiaccal „gyakorlatilag megölné vele az összes európai gazdát”.
Kocsis azzal folytatta, hogy felhívta arra a tiszások figyelmét, hogy nyugodtan fújjanak visszavonulót az ukrán csatlakozás ügyében. „Nyomták itthon, nyomták az EU-ban, még a támogatóikkal is megszavaztatták, akik 60 százalékban támogatták is ezt a »remek« ötletet.
Ebből is látszik, hogy fontos ügyeket nem szabad rájuk bízni, mert veszélybe sodorják az országot”.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője bejegyzését azzal zárta, „balfácánoknak” nevezte a tiszás politikusokat, és megüzente Magyar Péteréknek, hogy 203 nap múlva „felkenődnek a falra”.
