Kemény üzenetet kaptak Magyar Péterék: itt az ideje visszavonulót fújni az ukrán csatlakozás ügyében

Kemény pofont kaptak a tiszások

Erre a nyilatkozatra reagált közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Mint fogalmazott,

akkor most igazunk volt, vagy igazunk volt?”

– emlékeztetett arra, hogy magyar kormány és több szakértő is jó ideje azt hangoztatja, hogy az ukrán agrárpiaccal „gyakorlatilag megölné vele az összes európai gazdát”.

Kocsis azzal folytatta, hogy felhívta arra a tiszások figyelmét, hogy nyugodtan fújjanak visszavonulót az ukrán csatlakozás ügyében. „Nyomták itthon, nyomták az EU-ban, még a támogatóikkal is megszavaztatták, akik 60 százalékban támogatták is ezt a »remek« ötletet.

Ebből is látszik, hogy fontos ügyeket nem szabad rájuk bízni, mert veszélybe sodorják az országot”.