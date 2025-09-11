Izrael Katarban csapott le a Hamászra – a térség forr, Washington is aggódik

Belső izraeli viták

Izraelben sem örült mindenki egyöntetűen a lépésnek. Isaac Herzog államelnök szerint al-Hajja „túszalkuellenes magatartása” miatt vált jogos célponttá:

Ő akadályozta a megállapodást, és több ezer izraeli vére szárad a kezén.”

Ugyanakkor a Moszad vezetője, David Barnea ellenezte az akció időzítését, és azt javasolta, várjanak legalább egy hetet, amíg a Hamász válaszol az amerikai javaslatra.

Doha után: új helyzet a térségben?

Elemzők szerint a dohai csapás „történelmi esemény”, amely akár új korszakot nyithat. Izrael az elmúlt két évben sorra likvidálta ellenfelei vezetőit:

a Hezbollah éléről Hassan Nasrallahot,

több iráni tábornokot és

jemeni húszi vezetőket is.

A Hamász katonai parancsnokai Gázában szinte teljesen eltűntek a célzott akciók nyomán. Egyedül a katari politikai vezetés tűnt érinthetetlennek, egészen mostanáig. „Ez győztes imidzset kölcsönöz Netanjahunak, és teljesítményt mutathat fel” – mondta Yoel Guzansky, az izraeli Nemzetbiztonsági Tanács korábbi munkatársa. Ugyanakkor figyelmeztetett:

a túszok sorsa még súlyosabb veszélybe kerülhet, ha Katar bosszút akar állni.

A dohai vezetés közben regionális csúcstalálkozót készít elő, ahol a válaszlépésekről egyeztetnek. Bár katonai lehetőségei korlátozottak, gazdasági és diplomáciai nyomást gyakorolhat Izraelre. Kérdés, hogy Katar teljesen kilép-e a közvetítői szerepből, és átengedi a terepet Egyiptomnak, amely máris igyekszik megerősíteni pozícióit a Gázáról szóló tárgyalásokban.