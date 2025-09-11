Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Benjamin Netanjahu terrorizmus Donald Trump Izrael Hamász Katar Egyesült Államok Doha

Izrael Katarban csapott le a Hamászra – a térség forr, Washington is aggódik

2025. szeptember 11. 23:21

Doha teljesen újraértékeli közvetítői szerepét és a terrorszervezet jövőjét az országban.

2025. szeptember 11. 23:21
null

Az izraeli–katari viszony minden eddiginél mélyebb válságba került azután, hogy Izrael szeptember 9-én légicsapást mért a Hamász politikai vezetésének dohai központjára. Benjamin Netanjahu miniszterelnök másnap videóüzenetben védte meg az akciót, és annak ellenére hasonlította azt a 2001. szeptember 11-i egyesült államokbeli terrortámadások utáni amerikai válaszlépésekhez, hogy Izraelnek állítólag egyetlen célszemélyt sem sikerült likvidálnia.

Ezt is ajánljuk a témában

Emlékezünk október 7-re, amikor iszlamista terroristák a holokauszt óta a legsúlyosabb mészárlást követték el a zsidó nép ellen. Mit tett Amerika szeptember 11 után? Megígérte, hogy a világ bármely pontján elkapja a tetteseket. Mi pontosan ugyanezt tesszük”

– idézte a Times of Israel a zsidó állam miniszterelnökét.

Netanjahu felszólította Katart: vagy kiutasítja a Hamász politikai szárnyát, vagy az igazságszolgáltatás elé állítja a vezetőit.

„Ha nem teszik, mi fogjuk megtenni”

– ígérte. Szerinte Katar évek óta menedéket és fényűző életkörülményeket biztosít a szervezet vezetőinek, miközben azok a Gázából kiinduló terrortámadásokat irányítják.

Ezt is ajánljuk a témában

A katari külügy felháborodott közleményben reagált:

Netanjahu kijelentései iszlamofóbok és felelőtlenek, sőt a szuverenitásunk jövőbeli megsértésével való fenyegetést jelentenek.”

Doha hangsúlyozta, hogy a Hamász az amerikai és izraeli kérések nyomán, hivatalos közvetítői keretek között tartja fenn Politikai Irodáját az országban.

A célpontok és a veszteségek

Az izraeli légicsapás célpontja egy olyan tanácskozás volt, amelyen a Hamász legfelsőbb vezetői vettek részt. A gyanú szerint ott volt

  • Khalil al-Hajja, a gázai szervezet első számú embere és főtárgyalója, továbbá
  • Zaher Jabarin, a ciszjordániai hálózat vezetője,
  • Muhammad Darwish, a tanács testületének feje,
  • Nizar Awadallah, a Politikai Iroda vezetője és
  • Khaled Meshaal, a Hamász külföldi irányítója.

Ezt is ajánljuk a témában

A Hamász állítása szerint egyik kulcsvezető sem halt meg, de öt alacsonyabb rangú tag – köztük al-Hajja fia és három testőr – életét vesztette. A szaúdi Asharq Al-Awsat szerint azonban

két magas rangú tisztviselő is súlyosan megsebesült, egyikük válságos állapotban van.

A lap szerint a támadás sikertelensége részben annak tudható be, hogy az izraeli hírszerzés telefonok geolokációjára támaszkodott, miközben a vezetők nem vitték magukkal készülékeiket a megbeszélésekre.

A Hamász egyik szóvivője közölte:

Izrael bűnei nem befolyásolják döntéseinket és az együttműködést a többi frakcióval. A megszállás (értsd: Izrael létezése – a szerk.) valós veszélyt jelent a régió biztonságára.”

Nemzetközi tiltakozás

A támadás nemcsak Katar, hanem a nemzetközi közösség körében is felháborodást váltott ki. A katari kormány az ENSZ-hez fordult, „gyáva és jogsértő” lépésnek nevezve az akciót.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani katari kormányfő a CNN-nek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Netanjahu megölte az utolsó reményt a túszok számára, és káoszba taszítja a Közel-Keletet.”

Doha azt is közölte, hogy újraértékeli közvetítői szerepét és a Hamász jövőjét a katari fővárosban.

A régióban sorra érkeztek a támogató üzenetek:

  • a szaúdi,
  • ománi és
  • emirátusi külügyminiszterek is szolidaritást vállaltak Katarral.

Kanadában Anita Anand külügyminiszter bejelentette: Ottawa felülvizsgálja kapcsolatait Izraellel, sőt uniós mintára kereskedelmi intézkedések felfüggesztését is mérlegelik.

Az Egyesült Államokban Donald Trump elnök sem rejtette véka alá rosszallását, mondván:

nem örül annak, hogy Izrael egy amerikai szövetséges területén hajtott végre támadást.

A Wall Street Journal értesülése szerint Trump egy dühös telefonhívásban közölte Netanjahuval: nem volt bölcs döntés a dohai akció. Az izraeli miniszterelnök azzal érvelt, hogy csak rövid időablak állt rendelkezésére, és inkább a cselekvés mellett döntött. Később barátibb hangnemben beszéltek, de amerikai tisztviselők szerint Washington egyre frusztráltabb Netanjahu „önjáró” lépései miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Belső izraeli viták

Izraelben sem örült mindenki egyöntetűen a lépésnek. Isaac Herzog államelnök szerint al-Hajja „túszalkuellenes magatartása” miatt vált jogos célponttá:

Ő akadályozta a megállapodást, és több ezer izraeli vére szárad a kezén.”

Ugyanakkor a Moszad vezetője, David Barnea ellenezte az akció időzítését, és azt javasolta, várjanak legalább egy hetet, amíg a Hamász válaszol az amerikai javaslatra.

Doha után: új helyzet a térségben?

Elemzők szerint a dohai csapás „történelmi esemény”, amely akár új korszakot nyithat. Izrael az elmúlt két évben sorra likvidálta ellenfelei vezetőit:

  • a Hezbollah éléről Hassan Nasrallahot,
  • több iráni tábornokot és
  • jemeni húszi vezetőket is.

A Hamász katonai parancsnokai Gázában szinte teljesen eltűntek a célzott akciók nyomán. Egyedül a katari politikai vezetés tűnt érinthetetlennek, egészen mostanáig. „Ez győztes imidzset kölcsönöz Netanjahunak, és teljesítményt mutathat fel” – mondta Yoel Guzansky, az izraeli Nemzetbiztonsági Tanács korábbi munkatársa. Ugyanakkor figyelmeztetett:

a túszok sorsa még súlyosabb veszélybe kerülhet, ha Katar bosszút akar állni.

A dohai vezetés közben regionális csúcstalálkozót készít elő, ahol a válaszlépésekről egyeztetnek. Bár katonai lehetőségei korlátozottak, gazdasági és diplomáciai nyomást gyakorolhat Izraelre. Kérdés, hogy Katar teljesen kilép-e a közvetítői szerepből, és átengedi a terepet Egyiptomnak, amely máris igyekszik megerősíteni pozícióit a Gázáról szóló tárgyalásokban.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Ronen Zvulun / POOL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kovacs11
2025. szeptember 12. 00:20
"Emlékezünk október 7-re, amikor iszlamista terroristák a holokauszt óta a legsúlyosabb mészárlást követték el a zsidó nép ellen. Mit tett Amerika szeptember 11 után? Megígérte, hogy a világ bármely pontján elkapja a tetteseket. Mi pontosan ugyanezt tesszük”
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 12. 00:20
Netanyahu népe! Netanyahu jégre vitt titeket. Legközelebb kit bombáz?
Válasz erre
0
0
karakter-2
2025. szeptember 11. 23:58
sátáni - és a támogatóik is
Válasz erre
0
1
Gubbio
2025. szeptember 11. 23:56
Ha Izrael a Francia Nemzetgyűlésben, az Angol Parlamentben vagy a Reichstagban - vagy akárhol a földkerekségen - egy iszlamistát talál, akkor azokat az épületeket is lebombázza?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!