Izrael Katarban csapott le a Hamászra – a térség forr, Washington is aggódik

Elképesztő támadást hajtott végre az izraeli hadsereg: a legváratlanabb helyen támadták meg a Hamász vezetőit
„Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában” – közölték.
Doha teljesen újraértékeli közvetítői szerepét és a terrorszervezet jövőjét az országban.
Az izraeli–katari viszony minden eddiginél mélyebb válságba került azután, hogy Izrael szeptember 9-én légicsapást mért a Hamász politikai vezetésének dohai központjára. Benjamin Netanjahu miniszterelnök másnap videóüzenetben védte meg az akciót, és annak ellenére hasonlította azt a 2001. szeptember 11-i egyesült államokbeli terrortámadások utáni amerikai válaszlépésekhez, hogy Izraelnek állítólag egyetlen célszemélyt sem sikerült likvidálnia.
Ezt is ajánljuk a témában
„Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában” – közölték.
Emlékezünk október 7-re, amikor iszlamista terroristák a holokauszt óta a legsúlyosabb mészárlást követték el a zsidó nép ellen. Mit tett Amerika szeptember 11 után? Megígérte, hogy a világ bármely pontján elkapja a tetteseket. Mi pontosan ugyanezt tesszük”
– idézte a Times of Israel a zsidó állam miniszterelnökét.
Netanjahu felszólította Katart: vagy kiutasítja a Hamász politikai szárnyát, vagy az igazságszolgáltatás elé állítja a vezetőit.
„Ha nem teszik, mi fogjuk megtenni”
– ígérte. Szerinte Katar évek óta menedéket és fényűző életkörülményeket biztosít a szervezet vezetőinek, miközben azok a Gázából kiinduló terrortámadásokat irányítják.
Ezt is ajánljuk a témában
Az izraeli hadsereg megkezdte Gázaváros ostromát.
A katari külügy felháborodott közleményben reagált:
Netanjahu kijelentései iszlamofóbok és felelőtlenek, sőt a szuverenitásunk jövőbeli megsértésével való fenyegetést jelentenek.”
Doha hangsúlyozta, hogy a Hamász az amerikai és izraeli kérések nyomán, hivatalos közvetítői keretek között tartja fenn Politikai Irodáját az országban.
Az izraeli légicsapás célpontja egy olyan tanácskozás volt, amelyen a Hamász legfelsőbb vezetői vettek részt. A gyanú szerint ott volt
Ezt is ajánljuk a témában
Kanada, Franciaország és az Egyesült Királyság példátlan kritikát fogalmazott meg Izraellel szemben – a Hamász szerint ez „fontos lépés”.
A Hamász állítása szerint egyik kulcsvezető sem halt meg, de öt alacsonyabb rangú tag – köztük al-Hajja fia és három testőr – életét vesztette. A szaúdi Asharq Al-Awsat szerint azonban
két magas rangú tisztviselő is súlyosan megsebesült, egyikük válságos állapotban van.
A lap szerint a támadás sikertelensége részben annak tudható be, hogy az izraeli hírszerzés telefonok geolokációjára támaszkodott, miközben a vezetők nem vitték magukkal készülékeiket a megbeszélésekre.
A Hamász egyik szóvivője közölte:
Izrael bűnei nem befolyásolják döntéseinket és az együttműködést a többi frakcióval. A megszállás (értsd: Izrael létezése – a szerk.) valós veszélyt jelent a régió biztonságára.”
A támadás nemcsak Katar, hanem a nemzetközi közösség körében is felháborodást váltott ki. A katari kormány az ENSZ-hez fordult, „gyáva és jogsértő” lépésnek nevezve az akciót.
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani katari kormányfő a CNN-nek nyilatkozva úgy fogalmazott:
Netanjahu megölte az utolsó reményt a túszok számára, és káoszba taszítja a Közel-Keletet.”
Doha azt is közölte, hogy újraértékeli közvetítői szerepét és a Hamász jövőjét a katari fővárosban.
A régióban sorra érkeztek a támogató üzenetek:
Kanadában Anita Anand külügyminiszter bejelentette: Ottawa felülvizsgálja kapcsolatait Izraellel, sőt uniós mintára kereskedelmi intézkedések felfüggesztését is mérlegelik.
Az Egyesült Államokban Donald Trump elnök sem rejtette véka alá rosszallását, mondván:
nem örül annak, hogy Izrael egy amerikai szövetséges területén hajtott végre támadást.
A Wall Street Journal értesülése szerint Trump egy dühös telefonhívásban közölte Netanjahuval: nem volt bölcs döntés a dohai akció. Az izraeli miniszterelnök azzal érvelt, hogy csak rövid időablak állt rendelkezésére, és inkább a cselekvés mellett döntött. Később barátibb hangnemben beszéltek, de amerikai tisztviselők szerint Washington egyre frusztráltabb Netanjahu „önjáró” lépései miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Izrael rálőtt a Hamász Dohában bujkáló vezetésére, és az akció pikantériája, hogy Katar az Egyesült Államok egyik legfontosabb közel-keleti szövetségese. Közelebb kerültünk a gázai háború végéhez?
Izraelben sem örült mindenki egyöntetűen a lépésnek. Isaac Herzog államelnök szerint al-Hajja „túszalkuellenes magatartása” miatt vált jogos célponttá:
Ő akadályozta a megállapodást, és több ezer izraeli vére szárad a kezén.”
Ugyanakkor a Moszad vezetője, David Barnea ellenezte az akció időzítését, és azt javasolta, várjanak legalább egy hetet, amíg a Hamász válaszol az amerikai javaslatra.
Elemzők szerint a dohai csapás „történelmi esemény”, amely akár új korszakot nyithat. Izrael az elmúlt két évben sorra likvidálta ellenfelei vezetőit:
A Hamász katonai parancsnokai Gázában szinte teljesen eltűntek a célzott akciók nyomán. Egyedül a katari politikai vezetés tűnt érinthetetlennek, egészen mostanáig. „Ez győztes imidzset kölcsönöz Netanjahunak, és teljesítményt mutathat fel” – mondta Yoel Guzansky, az izraeli Nemzetbiztonsági Tanács korábbi munkatársa. Ugyanakkor figyelmeztetett:
a túszok sorsa még súlyosabb veszélybe kerülhet, ha Katar bosszút akar állni.
A dohai vezetés közben regionális csúcstalálkozót készít elő, ahol a válaszlépésekről egyeztetnek. Bár katonai lehetőségei korlátozottak, gazdasági és diplomáciai nyomást gyakorolhat Izraelre. Kérdés, hogy Katar teljesen kilép-e a közvetítői szerepből, és átengedi a terepet Egyiptomnak, amely máris igyekszik megerősíteni pozícióit a Gázáról szóló tárgyalásokban.
Ezt is ajánljuk a témában
Izrael Katarban bombázott, de mi ennek a jelentősége, és hogyan kell látni magyar szemmel az eseményeket? Elemzésünk!
***
Fotó: Ronen Zvulun / POOL / AFP