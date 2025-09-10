Trump nem örül, az arab nemzetek tiltakoznak – Minden, amit Izrael katari támadásáról tudni lehet!

A Hamász vezető tisztségviselői, akik évek óta különböző országokban rejtőzködnek, a múlt hétvégén a terrorszervezet Dohában található központjába repültek, hogy megtárgyalják az Egyesült Államok új tűzszüneti tervét, amely lezárná a gázai háborút. Izrael október 7. után megfogadta, hogy felkutat és megöl minden Hamász-tagot, aki részt vett a támadások megtervezésében. Kedden délben Benjamin Netanjahu miniszterelnök zöld utat adott egy merész katari támadásnak, amelynek célpontja a Hamász vezetőinek által használt rezidencia volt Doha poros északi külvárosában – ugyanazon a helyen, ahol a csoport vezetői ünnepelték az október 7-i támadásokat – számolt be a Wall Street Journal.

Katari támadás célpontjai: Nizar Awadallah, Khalil al-Hayya, Mohammad Ismail Darwish Teheránban. KHAMENEI.IR / AFP

Több mint 10 izraeli vadászgép lőtt ki nagy hatótávolságú fegyvereket a házra, ami olyan nagy robbanásokat okozott, hogy a fővárosban is hallhatók voltak. A WSJ cikke szerint ez egy merész akció volt, hiszen Katar egy szuverén állam, aki a Hamász és az izraeli vezetés között közvetített, és a területén található egy amerikai légibázis is.

Izrael a Hamász vezetőit vette célba, köztük Khalil Al-Hayyát és Zaher Jabarint, akik a csoport nemzetközi kapcsolatait irányítják és segítik a pénzgyűjtést. A Hamász szerint a vezetés túlélte a támadást, míg öt alacsonyabb rangú tag meghalt. Izrael még nem kommentálta a támadás eredményeit, de az izraeli média beszámolói szerint optimisták, hogy sikerült likvidálni a célpontokat.