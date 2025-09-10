Trump nem örül, az arab nemzetek tiltakoznak – Minden, amit Izrael katari támadásáról tudni lehet!

Elképesztő támadást hajtott végre az izraeli hadsereg: a legváratlanabb helyen támadták meg a Hamász vezetőit
„Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában” – közölték.
Izrael rálőtt a Hamász Dohában bujkáló vezetésére, és az akció pikantériája, hogy Katar az Egyesült Államok egyik legfontosabb közel-keleti szövetségese. Mit jelent ez a támadás? Vajon ezzel közelebb kerültünk a gázai háború végéhez?
A Hamász vezető tisztségviselői, akik évek óta különböző országokban rejtőzködnek, a múlt hétvégén a terrorszervezet Dohában található központjába repültek, hogy megtárgyalják az Egyesült Államok új tűzszüneti tervét, amely lezárná a gázai háborút. Izrael október 7. után megfogadta, hogy felkutat és megöl minden Hamász-tagot, aki részt vett a támadások megtervezésében. Kedden délben Benjamin Netanjahu miniszterelnök zöld utat adott egy merész katari támadásnak, amelynek célpontja a Hamász vezetőinek által használt rezidencia volt Doha poros északi külvárosában – ugyanazon a helyen, ahol a csoport vezetői ünnepelték az október 7-i támadásokat – számolt be a Wall Street Journal.
Több mint 10 izraeli vadászgép lőtt ki nagy hatótávolságú fegyvereket a házra, ami olyan nagy robbanásokat okozott, hogy a fővárosban is hallhatók voltak. A WSJ cikke szerint ez egy merész akció volt, hiszen Katar egy szuverén állam, aki a Hamász és az izraeli vezetés között közvetített, és a területén található egy amerikai légibázis is.
Izrael a Hamász vezetőit vette célba, köztük Khalil Al-Hayyát és Zaher Jabarint, akik a csoport nemzetközi kapcsolatait irányítják és segítik a pénzgyűjtést. A Hamász szerint a vezetés túlélte a támadást, míg öt alacsonyabb rangú tag meghalt. Izrael még nem kommentálta a támadás eredményeit, de az izraeli média beszámolói szerint optimisták, hogy sikerült likvidálni a célpontokat.
„Lejártak azok az idők, amikor a terrorista vezetők bárhol mentességet élveztek”
– mondta Benjamin Netanjahu kedden.
A WSJ értesülései szerint a támadás előtti hetekben a Hamász vezetői homályos, de szigorú figyelmeztetést kaptak: szigorítsák meg a biztonsági intézkedéseket a találkozóik körül – mondták nekik egyiptomi és török tisztviselők.
Izrael valóban már hónapokkal ezelőtt megkezdte a Hamász gázai vezetői elleni komplex támadás előkészítését. Már megölte a militáns csoport legtöbb vezetőjét Gázában, köztük Jahja Szinvárt és Mohammed Deifet, az október 7-i támadások kitervelőit. A Moszad pedig megölte a Hamász vezetőjét, Iszmaíl Hanijét egy szigorúan őrzött katonai vendégházban Teheránban, és több ezer libanoni Hezbollah-milícia tagot megsebesítettek azzal, hogy egyszerre felrobbantották a csipogóikat. Légiereje tökéletesítette a nagy távolságból történő támadás taktikáját a jemeni húszik elleni ismételt csapásokkal.
Katar több mint egy évtizede ad otthont a Hamásznak, egy olyan megállapodás keretében, amelyet az Egyesült Államok hallgatólagosan támogat, hogy fenntartsák a háttércsatornákat egy olyan csoporttal, amellyel a nyugati tisztviselők nyíltan nem tudnak beszélni.
Izrael legalább 10 harci repülőgépet rendelt a művelethez, amelyek mindegyike hosszú hatótávolságú rakétákat szállított, amelyek biztonságos távolságból tudták eltalálni célpontjaikat.
A cél az volt, hogy elkapják a Hamász vezetőit, amikor azok egy találkozóra gyűltek össze, és minél többet megöljenek közülük, miközben a nem szándékos halálesetek számát korlátozzák.
Tel-Aviv és Doha közötti távolság jóval meghaladja az 1000 kilométert. A repülőgépek azonban elég közel tudtak kerülni ahhoz, hogy nagy hatótávolságú irányított rakétákat használjanak anélkül, hogy közvetlenül Szaúd-Arábia vagy az Egyesült Arab Emírségek érzékeny légterét átrepülnék.
Izrael csak percekkel az akció előtt tájékoztatta az Egyesült Államokat a támadásról.
A Fehér Ház nem örült az akciónak. Katar közölte, hogy vezetője, Tamim al-Thani sejk beszélt Trumppal, és elítélte a támadást, ahogyan szinte minden arab szomszéd is.
Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a támadás „nem szolgálja Izrael vagy Amerika céljait”.
A Hamász felszámolása „értékes cél” volt, mondta Donald Trump, hozzátéve, hogy „nagyon rosszul érezte magát a támadás helyszíne miatt”. Később kedden Trump azt mondta, hogy Izrael nem értesítette előre a támadásról, hozzátéve, hogy „minden szempontból nagyon elégedetlen” az akcióval.
Az eredmény egyelőre kérdéses, hiszen nem tudni, hogy sikeres volt-e az akció, de Katar már jelezte, hogy továbbra is kész közvetíteni a tűzszüneti tárgyalásokon.
