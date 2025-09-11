Senki sem hiszi el, mire volt képes Izrael, mostantól új játékszabályok érvényesek a világban

Állítólag a terrorszervezet katari politikai vezetői nem tudtak előre a két évvel ezelőtti támadásról, de nem úgy tűnik, hogy meglepődtek volna, és örömmel nézték, ahogyan az izraeli civileket lemészárolják és fogságba hurcolják. A terv nyilván az volt, hogy Izrael nagyszabású túszalkut köt, a Hamász győzelmet hirdet, és rövid úton átveszik a hatalmat a Nyugati Parton. Ehelyett likvidálták teljes katonai vezetésüket, és most Izrael hozzányúlt az “érinthetetlennek” képzelt katari vezetőkhöz is.

Az izraeli lépés átírta az eddigi játékszabályokat. A terroristák azt hitték, hogy Katar a biztonságos “ház”, ahol senki sem éri el őket, ahol végtelen pénzt és támogatást – és persze luxust – kapnak, és azt csinálhatnak onnan, amit csak akarnak. A szemük előtt lebegő példa a tálib vezetőké lehetett, akik szintúgy hosszas emigrációban várták Katarból, hogy átvehessék a hatalmat Afganisztánban, mint ahogyan ez meg is történt. Izrael viszont most bizonyította, hogy egy alapvetően nem háborúzó, nyugati szövetséges országban is képes lebombázni azokat, akik felelősek az október 7-i népirtó jellegű tömegmészárlásért, melyben magyar állampolgárokat is megtámadtak, meggyilkoltak.

Ha kiderül, hogy a Hamász vezetőit sikerült likvidálni, annyiból megnyugodhatunk, hogy a világ ismét kicsit biztonságosabb hely lett - mondjuk attól nem kell félnünk, hogy ezt Izraelnek bárki meg fogja köszönni.

Milyen nagyobb következményei vannak az eseménynek? Nemrég azt írtam a Mandiner hasábjain, hogy Izrael egymaga eltemeti a neoliberális-globalista világrendet, és ez nem biztos, hogy baj, a terroristák az erőből értenek. Most ennek egy újabb elemét látjuk: ezen a fronton (is) véget ért a sajtónyilatkozatok, a felszólítósdi, a tárgyalósdi és a “Katarban biztonságban vagyok” című játék korszaka, és az ENSZ-t, az EU-t és Grétát sem kérdezte meg senki, hogy ez így jó lesz-e. Cserébe felzúgnak az IDF gépei. Ez is csak egy módszer – végülis a háború is csak a politika egy kiterjesztett eszköze a mondás szerint. Ennek magyar szemmel nem kell sem örülni, sem felháborodni, csak nyugtázni kell a változás tényét.