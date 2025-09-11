Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Katarban Amerika izraeli Hamász

Senki sem hiszi el, mire volt képes Izrael, mostantól új játékszabályok érvényesek a világban

2025. szeptember 11. 10:29

Izrael Katarban bombázott, de mi ennek a jelentősége, és hogyan kell látni magyar szemmel az eseményeket? Elemzésünk!

2025. szeptember 11. 10:29
null
Veszprémy László Bernát
Veszprémy László Bernát

Fotó: KHAMENEI.IR / AFP

A Közel-Kelettel foglalkozó történész számára az elmúlt időszaknak ugyanaz az előnye, mint a hátránya: szinte minden hónapra jut egy új “történelmi esemény”, így már lassan szinte vágólapra kéne másolni, hogy “ilyen még nem fordult elő”. Most éppen 

az izraeli légierő mért csapás Katarban egy épületre, 

az Egyesült Államok egyik legfontosabb nem NATO-tag regionális szövetségese területén: a levegő-föld rakétákkal végrehajtott légitámadást Izrael azonnal magára vállalta, s a hírek szerint a célpont a Hamász terrorszervezet Katarban élő vezetősége volt.

A sajtóhírek szerint 6 áldozata van a támadásnak, de nem világos, hogy a terrorszervezet teljes vezetése, illetve a jelenlegi főkolompos, Halil al-Hajja köztük van-e. A támadás különösen érzékeny pillanatban történt, hiszen Katar vezeti a tárgyalásokat, melyek közvetetten zajlanak Izrael és a Hamász között a maradék, Gázában fogva tartott izraeli túszért és túsz holttestéért. A támadást nemzetközileg azonnal elítélték, a szokásos kórus mellett elítélte a Fehér Ház is, és még Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter is arról posztolt, hogy Magyarország Katar barátja.

Idáig a látszat, és akkor most ássunk kicsit mélyebbre! 

Egy fontos előzménye (előjele?) volt a tegnapi izraeli támadásnak, hogy a katari miniszterelnök a sajtónyilvánosság előtt szólította fel a Hamászt, hogy fogadják el az amerikai feltételeket, javaslatokat a tűzszünetre. 

A javaslat magában foglalja az összes túsz elengedését. A felszólítás interpretálásához meg kell érteni, hogy Katar Irán mellett a Hamász egyik legfontosabb pénzelője és támogatója. Az évek során Katar a nemzetközi terrorizmus egyik legnagyobb finanszírozójává lépett elő – úgy, hogy közben megtartotta Amerikát fontos szövetségesének. Katar az évek során egyes feltételezések szerint majdnem kétmilliárd dollárt adott a Hamásznak, a Hamász politikai vezetése pedig közel egy évtizede Katarban él(t). A Hamász katari létét egyes források szerint Amerika megtűrte, mert úgy érezték, hogy így legalább szem előtt lehet tartani őket, de október 7-e óta ez a megtűrés megingott, és állítólag már a Biden-kormány is felszólította Katart, hogy tegyék ki a Hamász szűrét. Arról nem is beszélve, hogy Katar finanszírozza a Hamász melletti nemzetközi sajtópropaganda jelentős részét, például a katari székhelyű Al-Dzsazírán át.

Elemzők tehát már a katari ultimátumot úgy értelmezték, hogy Amerika nyomást gyakorolhatott Katarra, és közölte: ennyi volt, a Hamásznak mennie kell. Úgy néz ki, valóban ez történhetett, csak a határidő sokkal rövidebb lehetett, mint azt bárki gondolta volna. Arról nem is beszélve, hogy katonai elemzők – így pl. Robert C. Castel – felteszik a kérdést: hogyan lehetséges, hogy senki sem vette észre a közeledő izraeli gépeket? A régióban számos nyugati – francia, brit, amerikai – radarfarm, lokátor állomásozik. Kizártnak tűnik, hogy ne látták volna az izraeli gépeket, mint ahogyan Katarnak magának is komoly légvédelme van. Ennek tükrében a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Amerika, annak nyugati szövetségesei és Katar előre lezsírozták a Hamász vezetőinek likvidálását, és az elítélősdi, ami megy a sajtóban, puszta showműsor.

Minden jel arra mutat, hogy a Hamász vezetői minden szinten, végzetesen elszámolták magukat október 7-ével. 

Állítólag a terrorszervezet katari politikai vezetői nem tudtak előre a két évvel ezelőtti támadásról, de nem úgy tűnik, hogy meglepődtek volna, és örömmel nézték, ahogyan az izraeli civileket lemészárolják és fogságba hurcolják. A terv nyilván az volt, hogy Izrael nagyszabású túszalkut köt, a Hamász győzelmet hirdet, és rövid úton átveszik a hatalmat a Nyugati Parton. Ehelyett likvidálták teljes katonai vezetésüket, és most Izrael hozzányúlt az “érinthetetlennek” képzelt katari vezetőkhöz is.

Az izraeli lépés átírta az eddigi játékszabályokat. A terroristák azt hitték, hogy Katar a biztonságos “ház”, ahol senki sem éri el őket, ahol végtelen pénzt és támogatást – és persze luxust – kapnak, és azt csinálhatnak onnan, amit csak akarnak. A szemük előtt lebegő példa a tálib vezetőké lehetett, akik szintúgy hosszas emigrációban várták Katarból, hogy átvehessék a hatalmat Afganisztánban, mint ahogyan ez meg is történt. Izrael viszont most bizonyította, hogy egy alapvetően nem háborúzó, nyugati szövetséges országban is képes lebombázni azokat, akik felelősek az október 7-i népirtó jellegű tömegmészárlásért, melyben magyar állampolgárokat is megtámadtak, meggyilkoltak. 

Ha kiderül, hogy a Hamász vezetőit sikerült likvidálni, annyiból megnyugodhatunk, hogy a világ ismét kicsit biztonságosabb hely lett - mondjuk attól nem kell félnünk, hogy ezt Izraelnek bárki meg fogja köszönni.

Milyen nagyobb következményei vannak az eseménynek? Nemrég azt írtam a Mandiner hasábjain, hogy Izrael egymaga eltemeti a neoliberális-globalista világrendet, és ez nem biztos, hogy baj, a terroristák az erőből értenek. Most ennek egy újabb elemét látjuk: ezen a fronton (is) véget ért a sajtónyilatkozatok, a felszólítósdi, a tárgyalósdi és a “Katarban biztonságban vagyok” című játék korszaka, és az ENSZ-t, az EU-t és Grétát sem kérdezte meg senki, hogy ez így jó lesz-e. Cserébe felzúgnak az IDF gépei. Ez is csak egy módszer – végülis a háború is csak a politika egy kiterjesztett eszköze a mondás szerint. Ennek magyar szemmel nem kell sem örülni, sem felháborodni, csak nyugtázni kell a változás tényét. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aacius
2025. szeptember 11. 10:52
A háború nem a politika kiterjesztett eszköze, az meg hogy hadüzenet nélkül bombázunk egy másik országot végképp nem. Vissza kell hozni a stabil diplomáciai eszközöket. A háború a diplomácia csődje és vége. Mindenki nagyon durván megégeti majd magát ha a vadászgépek csak úgy felzúghatnak. Irdatlanul sokba fog kerülni a folyamatos "hadiállapot".
Válasz erre
0
0
angie1
•••
2025. szeptember 11. 10:48 Szerkesztve
Azért, ha úgy az elmúlt időszak eseményeinek darabkáit elkezdjük illesztgetni, akkor nem is olyan régen jártak katari emberkék gurulós bőröndöket húzva és azt átadva eu-s képviselőknek,vezetőknek ...
Válasz erre
1
0
Tuners
2025. szeptember 11. 10:48
“Az izraeli lépés átírta az eddigi játékszabályokat. A terroristák azt hitték, hogy Katar a biztonságos “ház”, ahol senki sem éri el őket, ahol végtelen pénzt és támogatást – és persze luxust – kapnak, és azt csinálhatnak onnan, amit csak akarnak” Azt a tényt “elfelejti” megemlíteni a “T” szerző hogy a politikai iroda létrehozása Katarban kifejezetten Izrael és az USA kérésére történt és eddig minden tűzszüneti, túszcsere, bármiféle egyezséget Katar mediált. Ez olyan hogy felvetettek nekik egy javaslatot, majd amikor összeültek ezt megvitatni, jól lebombázták őket. Más világ jön valóban. Ezután a kutya sem fog megbízni Izrael meg az USA “tűzszüneti” ajánlataiban. Hasonlításképp ez olyan akció volt mintha meghívták volna Putyint alaszkába aztán Trump ahelyett hogy megjelent volna a találkozón lebombázta volna az egész katonai bázist, személyzettel, újságírókkal együtt. Még cionista normákkal mérve is mocskos.
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. szeptember 11. 10:47
Hoppácska. Ezért lett kudarc . A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy az amerikai kormány tudott az izraeli akcióról, és Trump elnök azonnal utasította különmegbízottját, Steve Witkoffot, hogy figyelmeztesse Katart a közelgő támadásra - írja a Al Jazeera. „Egy szuverén ország, Katar területén egyoldalúan végrehajtott bombázás nem szolgálja sem Izrael, sem Amerika érdekeit” – mondta Leavitt, hozzátéve: „Ugyanakkor a Hamasz felszámolása, amely évtizedek óta a gázai lakosság nyomorúságából húz hasznot, méltó cél.”
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!