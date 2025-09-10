Íme Donald Trump első reakciója a Lengyelország légterét megsértő orosz drónokra

Donald Trump először reagált nyilvánosan a Lengyelország területén elfogott orosz drónokra. A Truth Social felületén hitetlenkedve, és feltételezhetően kissé felháborodva azt írta:

Miért sérti meg Oroszország Lengyelország légterét?

– írta Trump, hozzátéve a felkiáltójellel ellátott „Here we go” kifejezést, mely kissé homályosan értelmezhető, de körülbelül annyit tesz: „Kezdődik!”

Mint írtuk, az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta ez a mostani lehet az első olyan eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.