Íme Donald Trump első reakciója a Lengyelország légterét megsértő orosz drónokra

„Polgári erőszak”, hát ez elég lehetetlenül hangzik, nem igaz? – Pedig épp most van születőben
Egy zajos kisebbség felszabadulásként éli meg, hogy végre nyíltan kívánhatja a vele egyet nem értők pusztulását. Veczán Zoltán írása.
Tömören fogalmazott.
Donald Trump először reagált nyilvánosan a Lengyelország területén elfogott orosz drónokra. A Truth Social felületén hitetlenkedve, és feltételezhetően kissé felháborodva azt írta:
Miért sérti meg Oroszország Lengyelország légterét?
– írta Trump, hozzátéve a felkiáltójellel ellátott „Here we go” kifejezést, mely kissé homályosan értelmezhető, de körülbelül annyit tesz: „Kezdődik!”
Mint írtuk, az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta ez a mostani lehet az első olyan eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
