Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország reakció Donald Trump drón

Íme Donald Trump első reakciója a Lengyelország légterét megsértő orosz drónokra

2025. szeptember 10. 18:40

Tömören fogalmazott.

2025. szeptember 10. 18:40
null

Donald Trump először reagált nyilvánosan a Lengyelország területén elfogott orosz drónokra. A Truth Social felületén hitetlenkedve, és feltételezhetően kissé felháborodva azt írta:

Miért sérti meg Oroszország Lengyelország légterét?

– írta Trump, hozzátéve a felkiáltójellel ellátott „Here we go” kifejezést, mely kissé homályosan értelmezhető, de körülbelül annyit tesz: „Kezdődik!”

Mint írtuk, az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta ez a mostani lehet az első olyan eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Deák Dániel

Facebook

Idézőjel

A lengyelek orosz drónokat lőttek le, az oroszok szerint az ukránok „hamis zászlós” műveletet hajtottak végre, az amerikaiak hallgatnak: Öt pontban a lényeg

A háború 2022-es kitörése óta ez a mostani lehet az első olyan eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2025. szeptember 10. 20:15
Ha trump nevéhez fog 3. háború kitörése ne felejtse, hogy a kínai doktrina úgy szól, hogy a harcokat át kell tenni azonnal amerikai földre.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. szeptember 10. 20:13
Ukrán provokáció! ZELENSKY kétségbeesett. Ukrajna feloszlik. Őt a picsába küldik.
Válasz erre
0
0
martens
2025. szeptember 10. 20:11
Nem kell megijedni, ezek Kijevben gyártott orosz drónok voltak.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 10. 20:11 Szerkesztve
Kérdezi, tehát nem tudja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!