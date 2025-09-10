Az orosz hírügynökség arról írt, hogy a lengyel kormány semmilyen bizonyítékot nem mutatott be erre.

4. Amerika egyelőre hallgat: A Fehér Ház egyelőre nem reagált az esetre. Donald Trump amerikai elnököt újságírók kérdezték erről, amikor kijött egy washingtoni étteremből, de nem reagált semmit. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanerről a vacsoráról távozva a CNN kérdésére megerősítette, hogy kapott tájékoztatást a lengyel légtérsértésről. Vélhetően még ők is elemzik a helyzetet.

5. Orbán Viktor is megszólalt: A többi európai országhoz hasonlóan Magyarország is teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán, Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. A miniszterelnök szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű, ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.”

Nyitókép: X / OSINTtechnical

