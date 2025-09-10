Ft
Lengyelország Magyarország NATO drón provokáció Donald Tusk

A lengyelek orosz drónokat lőttek le, az oroszok szerint az ukránok „hamis zászlós” műveletet hajtottak végre, az amerikaiak hallgatnak: Öt pontban a lényeg

2025. szeptember 10. 13:39

A háború 2022-es kitörése óta ez a mostani lehet az első olyan eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.

2025. szeptember 10. 13:39
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„A lengyelek arról számoltak be, hogy orosz drónokat lőttek le, míg az oroszok szerint az ukránok »hamis zászlós« műveletet hajtottak végre, az amerikaiak hallgatnak. Öt pontban a lényeg:

Ezt is ajánljuk a témában

1. Eszkalációról beszélhetünk: 

A háború 2022-es kitörése óta ez a mostani lehet az első olyan eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.

Donald Tusk lengyel kormányfő 19 drónt említett.

2. Donald Tusk a NATO-t is összehívja: Donald Tusk nagyszabású provokációként jellemezte a drónok berepülését. 

Lengyelország életbe akarja léptetni a NATO 4-es cikkelyét, és hivatalos konzultációt kezdeményeznek a védelmi szövetség tagállamaival.

 Arról beszélt, hogy a világháború óta nem álltak ilyen közel a háborúhoz.

3. Oroszország szerint az ukránok voltak: Az orosz állami televízióban arról beszéltek, hogy ez egy »hamis zászlós« hadművelet volt, amit az ukránok hajtottak végre. 

A varsói orosz nagykövetség ügyvivője pedig alaptalannak nevezte a lengyelek állításait, hogy orosz drónok repültek volna be az országba.

 Az orosz hírügynökség arról írt, hogy a lengyel kormány semmilyen bizonyítékot nem mutatott be erre.

4. Amerika egyelőre hallgat: A Fehér Ház egyelőre nem reagált az esetre. Donald Trump amerikai elnököt újságírók kérdezték erről, amikor kijött egy washingtoni étteremből, de nem reagált semmit. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanerről a vacsoráról távozva a CNN kérdésére megerősítette, hogy kapott tájékoztatást a lengyel légtérsértésről. Vélhetően még ők is elemzik a helyzetet.

5. Orbán Viktor is megszólalt: A többi európai országhoz hasonlóan Magyarország is teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán, Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. A miniszterelnök szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű, ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.”

Nyitókép: X / OSINTtechnical

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

