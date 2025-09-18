Ft
09. 18.
csütörtök
háború Buk – M2 HIMARS rakéta légvédelmi rendszer

Hatalmas robbanás rázta meg a frontot: porig égett az oroszok legmodernebb légvédelmi rendszere (VIDEÓ)

2025. szeptember 18. 09:35

Lecsapott a HIMARS, méregdrága fegyvert vesztett Putyin.

2025. szeptember 18. 09:35
null

Friss videófelvételek igazolják, hogy az ukrán erők HIMARS rakéta-sorozatvetővel megsemmisítettek egy orosz Buk–M2 közepes hatótávolságú légvédelmi rendszert. A támadást a „Fekete-erdő” dandár egységei hajtották végre, a célpont megsemmisülését pedig látványos, nagy erejű robbanás kísérte – írja a Portfólió

A hadművelet pontos helyszínét és időpontját nem tették közzé, de a megsemmisített Buk–M2 az orosz haderő egyik legmodernebb légvédelmi platformjának számít. A rendszer föld–levegő rakétái cirkálórakéták, precíziós irányítású bombák, helikopterek és pilóta nélküli repülőeszközök ellen nyújtanak védelmet, kulcsszerepet játszva a több rétegű orosz légvédelmi pajzsban.

A HIMARS ismételten bizonyította, hogy képes nagy értékű, stratégiai jelentőségű célpontok megsemmisítésére, ezzel komoly csapást mérve az orosz légvédelmi képességekre és a frontvonalon alkalmazott haditechnikai fölényre.

A nyitókép illusztráció (TED ALJIBE / AFP) 

kalyibagaliba
2025. szeptember 18. 12:29
1t kartonpapír, 20 kiló lőpor vs. Himars?
Meritokrata
2025. szeptember 18. 12:06
Jaj, jaj, ezek az oroszok kiteszik a puszta mezőre azt a légvédelmit....! Nahát, nahát....
borsos-2
2025. szeptember 18. 11:57
Apró sikermorzsa a menekülő nácik lelkesítésére. Inkább tűnik AI manipulált videó montázsnak, főleg a lányos hangon cseverésző nőcivel.
fogas paduc
2025. szeptember 18. 11:45
A himars-ok találati aránya 10%.
