Hatalmas robbanás rázta meg a frontot: porig égett az oroszok legmodernebb légvédelmi rendszere (VIDEÓ)

Friss videófelvételek igazolják, hogy az ukrán erők HIMARS rakéta-sorozatvetővel megsemmisítettek egy orosz Buk–M2 közepes hatótávolságú légvédelmi rendszert. A támadást a „Fekete-erdő” dandár egységei hajtották végre, a célpont megsemmisülését pedig látványos, nagy erejű robbanás kísérte – írja a Portfólió.

A hadművelet pontos helyszínét és időpontját nem tették közzé, de a megsemmisített Buk–M2 az orosz haderő egyik legmodernebb légvédelmi platformjának számít. A rendszer föld–levegő rakétái cirkálórakéták, precíziós irányítású bombák, helikopterek és pilóta nélküli repülőeszközök ellen nyújtanak védelmet, kulcsszerepet játszva a több rétegű orosz légvédelmi pajzsban.

A HIMARS ismételten bizonyította, hogy képes nagy értékű, stratégiai jelentőségű célpontok megsemmisítésére, ezzel komoly csapást mérve az orosz légvédelmi képességekre és a frontvonalon alkalmazott haditechnikai fölényre.